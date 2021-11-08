Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Турция заказала 30 двигателей АИ-450Т для 15 БЛА Akinci на "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич"

Судя по опубликованным документам, ГП "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика А.Г.Ивченко" (входящее в состав ГК "Укроборонпром") 28 октября 2021 года заказало ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) комплектующие для авиационных турбовинтовых двигателей АИ-450Т на общую сумму 7,092 млн долл, или 193,54 млн гривен. В соответствии с договором, до конца 2022 года "Мотор Сич" поставит "Ивченко-Прогрессу" 30 комплектов деталей и сборочных единиц двигателя АИ-450С для комплектования двигателя АИ-450Т, по цене 236,4 тыс долл, или 6,45 млн гривен за комплект. Аванс в размере 40% выплатят до 12 ноября 2021 года.

Первый серийный (предсерийный) образец разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar Akinci (S1) турецкой компании Baykar Savunma на испытаниях с подвешенным имитатором новой турецкой проникающей бомбы NEB массой 3000 фунтов (1360 кг), в июле 2021 года. Аппарат оснащен двумя турбовинтовыми двигателями АИ-450Т производства ГП "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика А.Г.Ивченко" (с) Baykar Savunma

Со стороны bmpd укажем, что турбовинтовые двигатели АИ-450Т взлетной мощностью 450 л.с. (продолжительная мощность 350 л.с.) предназначены для установки на новые двухдвигательные разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты большой продолжительности полета Bayraktar Akinci разработки и производства турецкой компании Baykar Savunma (Baykar Defense, в составе группы Baykar). К настоящему времени построены три летных опытных образца БЛА Bayraktar Akinci (с РТ-1 по РТ-3), первый из которых начал летные испытания в декабре 2019 года, а также первый серийный (фактически предсерийный) образец БЛА Bayraktar Akinci (S1), совершивший первый полет 19 мая 2021 года, и 29 августа формально переданный ВВС Турции. Для оснащения опытных и предсерийных БЛА Bayraktar Akinci, ЗМКБ "Прогресс" по первому контракту поставило компании Baykar Savunma 20 двигателей АИ-450Т (четыре в 2018 году, шесть в 2019 году и десять в 2020 году) по цене 320 тыс долл за двигатель. Как теперь видно, в 2021 году был заключен второй контракт на поставку Baykar Savunma еще 30 двигателей АИ-450Т.

Соедует отметить, что первоначально предполагалась установка на БЛА Bayraktar Akinci перспективных турбодизельных двигателей PD-222 разработки турецкой двигателестроительной компании Tusas Engine Industries (TEI, фактически дивизион авиастроительной компании TAI). По некоторым сообщениям, с турбовинтовыми двигателями АИ-450Т аппарат Bayraktar Akinci не достигает полностью заданных характеристик - видимо, в первую очередь по дальности и продолжительности полета. В 2020-2021 годах с турецкой стороны продолжались периодические заявления, о том, что серийные БЛА Bayraktar Akinci будут оснащаться двигателями PD-222, однако, судя по заключению нового контракта на поставку АИ-450Т, до применения турецких двигателей еще далеко.

Аппарат Bayraktar Akinci имеет размах крыла 20 метров, длину 12,3 метра, максмальный взлетный вес до 6000 кг, вес полезной нагрузки 1350 кг (в том числе 400-450 кг во внутреннем отсеке), продолжительность полета до 24 часов, рабочий потолок 12 тысяч м.

"Ивченко-Прогресс" заказал "Мотор Січі" комплектующие для беспилотников Байрактар ​​за 194 миллиона

ГП "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени Академика А.Г.Ивченко ГК "Укроборонпром" 28 октября заказало ПАО "Мотор Сич" комплектующих для авиационных двигателей АИ-450Т на $7,092 млн, или 193,54 млн грн.

До конца 2022 года "Мотор Сич" поставит "Ивченко-Прогрессу" 30 комплектов деталей и сборочных единиц двигателя АИ-450С для комплектования двигателя АИ-450Т по $236 тыс, или 6,45 млн грн. за комплект. Аванс в размере 40% выплатят до 12 ноября 2021 года.