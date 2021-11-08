Администрация США наметит приоритеты в космосе на заседании профильного совета

Вице-президент США Камала Харрис отметила, что встреча межведомственного Национального совета по космосу запланирована на 1 декабря

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Администрация США намерена выделить ключевые направления работы в космосе, в том числе в военной сфере, на заседании профильного совета в следующем месяце. Об этом заявила в пятницу вице-президент США Камала Харрис, выступая в Центре космических полетов НАСА имени Годдарда в Гринбелте (штат Мэриленд).

Харрис констатировала, что встреча межведомственного Национального совета по космосу, председателем которого она является, запланирована на 1 декабря. "На этом заседании мы наметим всеобъемлющий план относительно приоритетов для страны в космосе", - сказала вице-президент США. По ее словам, участие в мероприятии примут руководящие сотрудники действующей администрации.

Как пояснила Харрис, на заседании речь будет идти о гражданских программах и "о мерах в военной сфере и в области национальной безопасности". По ее словам, в число тем обсуждения также войдет "развивающаяся космическая экономика". "Что касается наших действий в космосе, потенциал безграничен", - отметила вице-президент США.

Национальный совет по космосу участвует в разработке стратегии администрации США. Данный орган существовал в США в период с 1989 по 1993 годы. В июне 2017 года возобновить его работу распорядился предыдущий американский лидер Дональд Трамп.