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Интерфакс-АВН

Корабли ВМС США провели в Черном море учения вблизи Болгарии

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Флагманcкий корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney
Флагманcкий корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney.
Источник изображения: US Navy

Лондон. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Корабли ВМС США, зашедшие в Черное море, провели совместные учения с болгарским фрегатом "Горди", сообщил 6-й оперативный флот Соединенных Штатов.

В совместных действиях были задействованы ракетный эсминец USS Porter и флагман 6-го оперативного флота США командно-штабной корабль USS Mount Whitney.

Эсминец USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, вошел в Черное море 30 октября. Вслед за ним 4 ноября в Черное море зашел корабль USS Mount Whitney. К ним также присоединился корабль снабжения ВМС США - танкер USNS John Lenthall.

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Страны
Болгария
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Проекты
Военные учения
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