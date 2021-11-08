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РИА Новости

Минобороны Китая выразил протест из-за обвинений США в наращивании ядерной мощи

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Военнослужащие вооруженных сил КНР во время учений ШОС "Мирная миссия-2018" в Чебаркуле
Военнослужащие вооруженных сил КНР во время учений ШОС "Мирная миссия-2018" в Чебаркуле.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кондратюк

ПЕКИН, 5 ноя – РИА Новости. Китай выражает протест США за раздувание "китайской угрозы" и необоснованную критику о наращивании ядерной мощи, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

Ранее Пентагон опубликовал доклад, согласно которому Пекин может получить 700 боеголовок к 2027 году и 1 тысячу - к 2030-му. Также оборонное ведомство США полагает, что Китай, вероятно, уже располагает ядерной триадой, то есть стратегическими силами, состоящими из трех компонентов: стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы.

"Доклад (Пентагона – ред.) игнорирует факты и полон предрассудков, он оспаривает национальную оборонную политику и военную стратегию Китая, фабрикует так называемую "китайскую военную угрозу" и безосновательно критикует КНР за наращивание ядерной мощи", - заявил У Цянь, слова которого приводятся в заявлении на сайте министерства обороны КНР.

Он указал, что "Китай в связи с этим выразил резкое недовольство и решительный протест, Пекин уже сделал США строгое представление".

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Страны
Китай
США
Проекты
Ядерный щит
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