Корабль ВМФ РФ "Вице-адмирал Кулаков" вновь зашел в Кабо-Верде

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота России перед началом операции по предотвращению захвата пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана.

Москва. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Отряд кораблей и судов Северного флот во главе с большим противолодочным кораблём (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" совершил деловой заход в порт Прая - столицу островной республики Кабо-Верде, которая находится в Атлантическом океане у западного побережья Африки, сообщила пресс-служба Северного флота.

"Это - второй заход российских моряков в порт островного государства за время дальнего похода. Первый был больше месяца назад на пути кораблей и судов в Гвинейский залив", - говорится в сообщении.

Стоянка корабля и судов обеспечения в порту продлится несколько суток. В течение этого времени североморцы пополнят запасы воды и продовольствия, а также передохнут от морского похода на берегу, отметили во флоте.

С первой декады по конец октября североморцы обеспечивали безопасность гражданского судоходства у берегов Африки в Гвинейском заливе Атлантического океана. 25 октября экипаж БПК "Вице-адмирал Кулаков" предотвратил захват неизвестными вооружёнными людьми контейнеровоза "Люция", идущего под флагом Панамы из Республики Того в Камерун.

Пираты, пытавшиеся захватить судно, покинули контейнеровоз при подлете вертолёта Ка-27ПС с группой морской пехоты, взлетевшего с российского военного корабля для мониторинга надводной обстановки. На борт сухогруза была высажена группа противодействия антитеррористической деятельности, которая освободила экипаж из 22 человек и осмотрела судно.

За время антипиратской вахты североморцы досмотрели несколько гражданских судов и обеспечили безопасную проводку контейнеровоза "Люция".

Дальний поход БПК "Вице-адмирал Кулаков" начался 28 июня с выходом из главной базы Северного флота - Североморска. Экипаж корабля принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а после его завершения отработал отдельные эпизоды практических действий в Атлантике в ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота.

С 18 августа 23 сентября североморцы выполняли задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. За это время они совершили деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр, а также провели ряд учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем и отработали поиск подводных лодок условного противника.