Израиль поднял в небо «дирижабль»

Израиль расширяет возможности противоракетной обороны. Вчера, 4 ноября, портал military.com сообщил о том, что Минобороны Израиля объявило о развёртывании системы High Availability Aerostat System, предназначенной для обнаружения ракет.

High Availability Aerostat System представляет собой гигантский привязной аэростат, напоминающий дирижабль. Он оснащён датчиками, способными фиксировать ракетные пуски и отслеживать крылатые ракеты на большом расстоянии.

Презентация High Availability Aerostat System

В Минобороны Израиля называют High Availability Aerostat System одной из крупнейших в мире подобных систем. Её разработчиками стали компании Israel Aerospace Industries и американская TCOM.