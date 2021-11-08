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WarSpot

Израиль поднял в небо «дирижабль»

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Источник изображения: warspot.ru

Израиль расширяет возможности противоракетной обороны. Вчера, 4 ноября, портал military.com сообщил о том, что Минобороны Израиля объявило о развёртывании системы High Availability Aerostat System, предназначенной для обнаружения ракет.

High Availability Aerostat System представляет собой гигантский привязной аэростат, напоминающий дирижабль. Он оснащён датчиками, способными фиксировать ракетные пуски и отслеживать крылатые ракеты на большом расстоянии.

Презентация High Availability Aerostat System

В Минобороны Израиля называют High Availability Aerostat System одной из крупнейших в мире подобных систем. Её разработчиками стали компании Israel Aerospace Industries и американская TCOM.

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Страны
Израиль
США
Компании
IAI
TCOM
Проекты
Дирижаблестроение
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