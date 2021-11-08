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Российская газета

Части Западного военного округа получили более 400 радиостанций "Азарт-П1"

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Радиостанцию "Азарт-П1" полюбили в войсках за качество и устойчивость связи в любых условиях.
Радиостанцию "Азарт-П1" полюбили в войсках за качество и устойчивость связи в любых условиях.
Источник изображения: Пресс-служба АО "НПО Ангстрем"

В части и подразделения Западного военного округа поступают новейшие цифровые портативные радиостанции шестого поколения "Азарт-П1". Очередная такая партия из более чем 400 аппаратов связи передана в войска. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ЗВО.

Известно, что портативные радиостанции "Азарт-П1" предназначены для засекреченной связи в тактическом звене. Они обеспечены помехоразведзащищенностью и способны работать в температурном диапазоне от -50 до +50 градусов Цельсия. "Возможности устройств позволяют настраиваться на любые частоты, обеспечивать связь с мобильными телефонами и вести прием модулированных сигналов", - отметили в пресс-службе округа.

Там добавили, что "Азарт-П1" сопрягается со всеми радиостанциями, работающими на любых стандартах связи. Эта аппаратура способна принимать и передавать текстовые файлы, карты, шифрокоды, определять координаты с помощью ГЛОНАСС. Дальность действия станции "Азарт-П1" - до 4 км.


Юрий Гаврилов

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