Войти
Российская газета

Депутаты наградили специалистов Военно-медицинской академии

258
0
0
Источник изображения: Минобороны РФ

Отличившихся специалистов Военно-медицинской академии наградили благодарностями от Комитета Госдумы по обороне за помощь гражданскому населению в период пандемии COVID-19. Среди отмеченных депутатами - курсанты вуза. В церемонии награждения участвовал председатель думских оборонщиков Андрей Картаполов.

"Работа военных медиков, особенно сейчас - это главное, что делается в нашей стране. И, конечно, мы не можем остаться в стороне. Хочу отметить, качество обучения в академии, потому что, судя по результатам работы в парке "Патриот" - оно высочайшее, - отметил Картаполов.- Я знаю, что среди вас сегодня те, кто принимал участие в развертывании медицинского центра в Подмосковье. Вы продолжаете спасать человеческие жизни не только здесь, в стенах Военно-медицинской академии. За это вам огромное спасибо".

На протяжении всей пандемии военные медики помогают своим коллегам в регионах РФ. Военврачи и медсестры трудились в составе выездных бригад, делали все необходимое, чтобы не допустить распространения опасной для жизни инфекции.

Сейчас специалисты Военно-медицинской академии вновь готовы оказывать помощь больным коронавирусом. Уже завершена подготовка к отправке в Московскую область первого медицинского отряда численностью более 220 военнослужащих. В составе этой группы врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал из Военно-медицинской академии, а также курсанты ВМА. Последние будут работать с пациентами под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры.

Надо сказать, что курсантов и слушателей академии допускают к оказанию медпомощи больным с ковидом исключительно по собственному желанию. Каждый действующий и будущий военврач перед этим прошел на базе академии специальную подготовку. Специалисты станут работать посменно, сутки через двое. Всех обеспечат средствами индивидуальной защиты. Размещение, питание и отдых армейских медиков организуют на базе и за счет гостинично-оздоровительных организаций Московской области.

"В дальнейшем, спланировано наращивание группировки военных медиков из состава ведомственных лечебных учреждений для работы в инфекционном центре", - сообщили в Минобороны РФ.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Медицина
Похожие новости
06.10.2021
Завершившийся северный завоз позволяет отдалённым воинским частям автономно работать 1,5 года - Шойгу
10.04.2018
Каждый флот в России получит современные суда тылового обеспечения
10.04.2018
Новая атака на Сирию: кто разбомбил базу в Хомсе
25.09.2017
Россия будет воевать в Сирии до полной победы
04.12.2013
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил
28.04.2012
Кремль решил реформировать систему гособоронзаказа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.11 05:36
  • 1068
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.11 05:34
  • 81
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 08.11 05:31
  • 723
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 08.11 05:09
  • 42
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 08.11 04:58
  • 131
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 08.11 00:10
  • 198
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 07.11 18:08
  • 10
Директор ЦРУ приехал в Россию с загадочной миссией
  • 07.11 05:56
  • 72
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 07.11 05:42
  • 61
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 07.11 05:39
  • 31
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 07.11 00:17
  • 7
Создан бронежилет, который можно мгновенно снять в критической ситуации
  • 06.11 23:19
  • 25
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 06.11 22:28
  • 1
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 06.11 18:38
  • 9
Инженеры показали двигатель внутреннего сгорания из будущего
  • 06.11 18:28
  • 2
Трофейный Т-64БВ на Донбассе, как и танк Т-90, обзавелся "красными глазами"