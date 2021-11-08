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Российская газета

"Шилки" прикрыли британские танки и немецкие БМП на учениях в Иордании

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Зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка" в ходе маневров сухопутных войск иорданской армии прикрыли задействованные в учебных сражениях подразделения, вооруженные танками Al-Hussein и боевыми машинами пехоты Marder 1A3.

Первые являются переименованными FV4030/4 Challenger, до конца 90-х годов они эксплуатировались в Великобритании, а большую известность получили после участия в войне против Ирака в 1991 году.

Поначалу эти боевые машины всячески расхваливали, утверждая, что они практических без потерь сумели уничтожить три сотни танков противника (в основном бывших советских Т-55 и китайских Type 69-II). Позже стало известно о многочисленных технических проблемах, выявившихся в ходе эксплуатации в условиях пустыни.

В результате англичане, получив на вооружение более совершенных Challenger 2, быстро избавились от машин первого поколения, продав их в Иорданию. Сейчас большая часть из них уже не эксплуатируется, а находится на хранении.

Marder 1A3 были сняты с вооружения бундесвера, и более полусотни единиц поставили в рамках безвозмездной военной помощи.

У этих БМП усилено бронирование, теперь они выдерживают попадание в лоб 30-мм снарядов автоматических пушек, а в борта и корму - 14,5-мм боеприпасов. Боевая масса возросла до 33000 кг, максимальная скорость, правда, уменьшилась до 65 км/ч.

Четыре десятка ЗСУ-23-4 "Шилка" были поставлены еще в 80-е годы. Судя по видео, техника находится в прекрасном состоянии, и, кроме поражения воздушных целей, ее применяют для уничтожения объектов, находящихся на земле.

Необходимо отметить, что войсковая ПВО Иордании до сих пор состоит в основном из российских образцов, таких как "Оса", "Стрела-10", различные варианты переносных зенитных ракетных комплексов "Игла".

В то же время из Германии переданы шестьдесят 35-мм самоходок Gepard, выполненных на шасси танков Leopard 1.

В прошлом году стало известно о поставках в Иорданию из Объединенных Арабских Эмиратов семидесяти танков Leclerc, которые станут самыми современными образцами подобной техники в армии королевства.


Алексей Моисеев

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Страны
Великобритания
Германия
Иордания
Ирак
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ОАЭ
Россия
Продукция
Challenger 2
Leclerc
Leopard-1
Стрела-10
Т-55
Шилка
Проекты
Военные учения
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