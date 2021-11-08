Войска Эфиопии разбегаются

Личный состав сил специального назначения переходит на сторону Тыграя.

Практически весь север Эфиопии перешел под контроль Освободительной Армии Оромо. Так теперь называются бывшие силы освобождения Тыграя.

Оборона правительственных войск сыпется на глазах, наблюдается массовое дезертирство. Премьер-министр страны призывает население отложить мирные дела и вступать в ополчение для обороны столицы, но на его воззвание откликнулись немногие.

На фоне всеобщего развала свыше 40% личного состава сил специального назначения дезертировало и переметнулось к Освободительной Армии Оромо. Это не удивительно, так как беглецы принадлежат к племени оромо.

Бригада спецназа должна была обеспечить расширение пояса безопасности вокруг Аддис-Абебы, но в силу повального дезертирства, ее подразделения по большей части отведены с фронта ввиду утраты боеспособности или проблемы с лояльностью.

Освободительная Армия Оромо призвала всех оромо подчиняться решениям ее управляющих органов, не делать заявлений противоречащих позиции Освободительной Армии и в случае службы в эфиопских госструктурах переходить на сторону восставших или как минимум саботировать меры направленные против оромо.

Тем временем войска Тыграя, продвигаясь на юг, уже находятся в 320 километрах от центра Аддис-Абебы. Армия Эфиопии практически не сопротивляется и представляет собой довольно жалкое зрелище, сообщает Free News.