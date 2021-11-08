Войти
Военно-промышленный курьер

Войска Эфиопии разбегаются

229
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Личный состав сил специального назначения переходит на сторону Тыграя.

Практически весь север Эфиопии перешел под контроль Освободительной Армии Оромо. Так теперь называются бывшие силы освобождения Тыграя.

Оборона правительственных войск сыпется на глазах, наблюдается массовое дезертирство. Премьер-министр страны призывает население отложить мирные дела и вступать в ополчение для обороны столицы, но на его воззвание откликнулись немногие.

На фоне всеобщего развала свыше 40% личного состава сил специального назначения дезертировало и переметнулось к Освободительной Армии Оромо. Это не удивительно, так как беглецы принадлежат к племени оромо.

Бригада спецназа должна была обеспечить расширение пояса безопасности вокруг Аддис-Абебы, но в силу повального дезертирства, ее подразделения по большей части отведены с фронта ввиду утраты боеспособности или проблемы с лояльностью.

Освободительная Армия Оромо призвала всех оромо подчиняться решениям ее управляющих органов, не делать заявлений противоречащих позиции Освободительной Армии и в случае службы в эфиопских госструктурах переходить на сторону восставших или как минимум саботировать меры направленные против оромо.

Тем временем войска Тыграя, продвигаясь на юг, уже находятся в 320 километрах от центра Аддис-Абебы. Армия Эфиопии практически не сопротивляется и представляет собой довольно жалкое зрелище, сообщает Free News.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Эфиопия
Продукция
Воззвание
Похожие новости
20.07.2011
ОАО «Оборонительные системы» рассчитывает на дальнейшее расширение экспортных поставок модернизированного ЗРК «Печора-2М»
24.05.2010
III Международный салон «Комплексная безопасность-2010» завершен
27.03.2009
Африканские истребители и проблемы авиации России. К десятилетию последних воздушных боев ХХ столетия
08.09.2008
ЧФ проигрывает "натовским" кораблям. Мы продолжаем терять свои позиции в Черноморском бассейне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.11 05:36
  • 1068
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.11 05:34
  • 81
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 08.11 05:31
  • 723
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 08.11 05:09
  • 42
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 08.11 04:58
  • 131
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 08.11 00:10
  • 198
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 07.11 18:08
  • 10
Директор ЦРУ приехал в Россию с загадочной миссией
  • 07.11 05:56
  • 72
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 07.11 05:42
  • 61
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 07.11 05:39
  • 31
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 07.11 00:17
  • 7
Создан бронежилет, который можно мгновенно снять в критической ситуации
  • 06.11 23:19
  • 25
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 06.11 22:28
  • 1
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 06.11 18:38
  • 9
Инженеры показали двигатель внутреннего сгорания из будущего
  • 06.11 18:28
  • 2
Трофейный Т-64БВ на Донбассе, как и танк Т-90, обзавелся "красными глазами"