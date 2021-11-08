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НАСА запустит корабль для отклонения курса астероида

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Источник изображения: Фото: NASA / Unsplash

НАСА планирует в следующем году столкнуть космический корабль, летящий со скоростью 24 тысячи километров час, с астероидом в ходе испытания «планетарной защиты». Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Проект DART (Double Asteroid Redirection Test) призван ответить на вопрос, является ли столкновение аппарата с астероидом эффективным способом отклонения курса небесного тела, которое может угрожать Земле в будущем. По оценкам НАСА, стоимость миссии составит 330 миллионов долларов.

Космический корабль DART запустят на борту ракеты SpaceX Falcon 9 в 22:20 по тихоокеанскому времени 23 ноября с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Если запуск состоится в это время, то столкновение с астероидом произойдет в период с 26 сентября по 1 октября следующего года на расстоянии около 11 миллионов километров от Земли.

Целью является астероид Диморфос диаметром около 160 метров и вращающийся вокруг более крупного астероида Дидимоса. Хотя ни одно из этих небесных тел не угрожает Земле, они являются идеальными кандидатами из-за возможности наблюдать за ними с помощью наземных телескопов.

Хотя космический аппарат не уничтожит астероид, он может немного изменить его орбиту, период которой сейчас составляет 11 часов 55 минут. Тест разработан, чтобы помочь ученым понять, какой импульс необходим, чтобы отклонить астероид, если однажды он направится к Земле.


Александр Еникеев

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NASA
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