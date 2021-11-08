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WarSpot

Loyal Wingman: беспилотный истребитель с «сюрпризом»

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Источник изображения: warspot.ru

«Телохранитель» для истребителя совершил первый полноценный полёт. Вчера, 4 ноября, Минобороны Австралии на своём официальном YouTube-канале опубликовало видео первого полёта беспилотника Loyal Wingman с убранным шасси.

Беспилотник Loyal Wingman совершает тестовые полёты с марта текущего года. Во время последних испытаний, которые проходят на полигоне Вумера, оба прототипа успешно совершили полёты, в том числе с убранным шасси. Это позволило команде разработчиков перейти на новый этап программы Boeing Airpower Teaming System, в рамках которой компания Boeing Australia намерена создать «экосистему» пилотируемой и беспилотной боевой авиации.

Первый полёт Loyal Wingman с убранным шасси

Loyal Wingman представляет собой почти 12-метровый дрон, способный действовать автономно или под управлением оператора. При этом управление может осуществляться как с наземной станции, так и экипажем пилотируемого самолёта. В Минобороны Австралии называют новую разработку «щитом для более дорогих пилотируемых самолётов». Ключевая особенность нового беспилотника — модульная структура: он может комплектоваться различными носовыми модулями, а также нести разведывательные модули или вооружение. По мнению разработчиков, именно сменная носовая часть будет «сюрпризом» для противника.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Компании
Boeing
Проекты
БПЛА
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