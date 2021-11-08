Азербайджанский морской спецназ во Второй Карабахской войне 2020 года

В показанном азербайджанским Общественным телевидением ITV очередном документальном фильме "Görünməyən qəhrəmanlar - Dəniz pişikləri" ("Невидимые герои - Морской спецназ"), посвященном участию сил специальных операций ВМС Азербайджана во Второй Карабахской войне осенью 2020 года, содержатся небезынтересные подробности активного задействования азербайджанского морского спецназа в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Благодарим Мамеда Валимамедова за ссылку и изложение перевода фрагментов фильма.

Бойцы сил специальных операций ВМС Азербайджана (с) кадр из фильма "Görünməyən qəhrəmanlar - Dəniz pişikləri" азербайджанской телекомпании ITV

В частности, в фильме сообщается, что сил специальных операций ВМС Азербайджана свой боевой путь во Второй Карабахской войне осенью 2020 года начали в наступлении в направлении селения Талыш, но потом были переброшены на Джебраильское направление. Спецназ ВМС Азербайджана действовал малыми группами, выполняя в основном диверсионно-разведывательные задачи или используясь как штурмовые группы.

Первыми боями спецназа ВМС на южном направлениии были бои за населенный пункт Шукюрбейли, где, просочившись через линию фронта, спецназовцы с тыла атаковали позиции противника. Затем спецназовцы в течении восьми дней вели бои за населенные пункты Эмирварлы и Солтанлы, где проходил второй эшелон обороны армянских войск. На этом участке они наткнулись на сильное сопротивление армянских войск. Только после массированных огневых ударов артиллерии и БЛА азербайджанской стороне удалось выбить противника с этих позиций.

Далее спецназ ВМС Азербайджана участвовал в боях на Занегланском и Губадлинском направлениях, морские спецназовцы первыми вошли в город Губадлы. В начале ноября 2020 года спецназ ВМС был переброшен на Мартунинское (Ходжавендское) направление. Как вспоминают бойцы спецназа ВМС Азербайджана, на данном направлении армянские войска оказывали ожесточенное сопротивление, бои шли за каждую высоту. Самым тяжёлыми стали бои за высоту Кызылкая (отметка 432,9). Штурмуя данную высоту, спецназ ВМС потерял пять человек убитыми и 11 ранеными. Война для сил специальных операций ВМС Азербайджана закончилась на данном направлении.

Документальный фильм "Görünməyən qəhrəmanlar - Dəniz pişikləri" ("Невидимые герои - Морской спецназ") (с) ITV (на азербайджанском языке):