Dnes.dir (Болгария): 60 лет назад Землю потрясла «Царь-бомба»

Шестьдесят лет назад мир потрясла самая мощная водородная бомба в истории — AН602, известная как «Царь-бомба», «Иван» и «Кузькина мать». Ударная волна от ядерного взрыва трижды облетела земной шар, так что почувствовали все. Этот взрыв стал одним из ключевых факторов, заставивших участников холодной войны принять важные решения по сохранению мира.

60 лет назад мир потрясла самая мощная водородная бомба в истории - AН602, также известная как "Царь-бомба", "Иван" и "Кузькина мать".

Бомба взорвалась 30 октября 1961 года в Северном Ледовитом океане над островом Новая Земля в 11:32. Восьмиметровое взрывное устройство весом 26 тонн и мощностью 58,6 мегатонны, что 3600 раз больше, чем мощность американской бомбы, разрушившей Хиросиму (6 августа 1945), и в 10 раз больше суммарной мощности всех боеприпасов, использованных во Второй мировой войне - до сих пор никем не превзойденное оружие.

При взрыве образовался огненный шар радиусом 4,6 километра и гриб высотой 67 километров. Давление в эпицентре составило 211 000 килограмм на квадратный метр (20,7 бар), что более чем в 10 раз превышает обычное давление в шине. Высвободившуюся световую энергию можно было увидеть с расстояния тысячи километров при облачности, а звуковая волна достигла острова Диксон, расположенного примерно в 800 километров от полигона. Тепловая энергия могла вызвать ожоги третьей степени у человека, находящегося в радиусе 100 километров от места взрыва.

Сейсмическая волна от ядерного взрыва трижды облетела земной шар - почувствовали все. На острове Новая Земля не осталось никаких следов жизни - оставленный АН602 кратер величиной больше Москвы сравнял всё с землёй.

Взрыв этой чудовищной бомбы стал одним из ключевых факторов, заставивших участников Холодной войны принять важные решения по сохранению мира.

В атомную эру

В начале "атомной эры" Соединенные Штаты и Советский союз начали соревноваться не только в количестве ядерного оружия, но и в его мощности. СССР, получивший ядерное оружие позже соперника, пытался уравнять силы за счет создания более совершенных и мощных устройств.

В середине 50-х годов в СССР группа физиков-ядерщиков (среди них - Андрей Сахаров, Виктор Адамский, Юрий Бабаев, Юрий Трунов и Юрий Смирнов) под руководством академика Игоря Курчатова начала разрабатывать термоядерную бомбу под кодовым названием "Иван". В ходе работы ученые пытались установить предел максимальной мощности подобных устройств.

Изначально бомба АН602 имела трехступенчатую конструкцию: ядерный заряд на первой ступени мощностью 1,5 мегатонны инициировал термоядерную реакцию на второй ступени мощностью 50 мегатонн, а она, в свою очередь, инициировала так называют "реакцию Джекила-Хайда" - еще 50 мегатонн мощности. Общая расчётная мощность АН602 составила 101,5 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Уже в 1959 году бомба была готова, однако Никита Хрущев надеялся наладить отношения с США и приказал отложить испытания. Летом 1961 года конфликт вновь обострился - началось строительство Берлинской стены, а американские войска вошли на Кубу. Тогда советское правительство дало разрешение на возобновление испытаний ядерного оружия.

В начале сентября 1961 года The New York Times опубликовала статью с заявлением Хрущева:

"Пусть знают те, кто мечтает о новой агрессии, что у нас будет бомба, равная по мощности 100 миллионам тонн тринитротолуола, что мы уже имеем такую бомбу и нам осталось только испытать взрывное устройство для неё".

На завершающий этап разработки бомбы отвели 112 дней. Однако, опасаясь катастрофических последствий радиационного загрязнения и разрушения планеты, мощность бомбы была уменьшена вдвое.

В своих воспоминаниях, опубликованных в Нью-Йорке в 1990 году, Андрей Сахаров пишет, что команда боялась вызвать конец света. Ученые считали, что взрыв такой мощности начнет самоподдерживающуюся ядерную реакцию в океане.

На XXII съезде КПСС Никита Хрущев заявил:

"Мы говорили, что имеем бомбу в 100 миллионов тонн тротила. И это верно. Но взрывать такую бомбу мы не будем, потому что если взорвем её даже в самых отдалённых местах, то и тогда можем окна у себя выбить".

Русские ученые отказались от "реакции Джекила-Хайда" на третьей ступени и заменили урановые компоненты на их свинцовые эквиваленты, снизив тем самым мощность взрыва до 50 мегатонн.

Разработчики столкнулись и с другим ограничением - возможностями авиационной техники. Поскольку бомба длиной около 8 метров не помещалась в Ту-95, было решено создать модифицированный стратегический бомбардировщик первого поколения с увеличенным и усиленным бомбовым отсеком. Конструкторы вырезали часть корпуса бомбардировщика, но даже так "Царь-бомба" наполовину высовывалась из самолета - пришлось разработать внешнюю консоль.

В кабине Ту-95В

Эксперимент было решено проводить на полигоне Сухой Нос на острове Новая Земля. В конце октября 1961 года подготовка была завершена. Собранную бомбу погрузили в специальный вагон и поездом доставили на авиабазу Оленья на Кольском полуострове. Бомбардировщик Ту-95В базировался в аэропорту Ваенга (прежнее название города Североморск). Там, в специальном ангаре, проводились последние подготовительные работы перед испытанием.

Утром 30 октября 1961 года модифицированный бомбардировщик Туполев, выкрашенный в ярко-белый цвет, покидает авиабазу в сопровождении двух других самолетов, в том числе Ту-16, служившим "летающей лабораторией" - его оснастили камерами, радиотелеметрической аппаратурой, осциллографами для определения мощности взрыва и приборами регистрации давления для измерения интенсивности ударной волны. На сам Ту-95В установили другое измерительное оборудование, в том числе сенсорные датчики.

Испытание контролируют из подземного командного пункта в заливе Белушья Губа, в 260 км к югу от полигона. Рядом с местом взрыва находится площадка Д-8 с дополнительной измерительной и регистрирующей аппаратурой. Связь между командным пунктом и Д-8 осуществляется с помощью военных кораблей, используемых в качестве ретрансляторов.

Ту-95В прибывает в заявленный пункт назначения - на Новую Землю, малонаселенный архипелаг в Баренцевом море. Пилот самолета майор Андрей Дурновцев направляет его в бухту Митюшиха, используемую как полигон, на высоте 10 тысяч метров. Модифицированный бомбардировщик поменьше - Ту-16 - летит сзади, он готов зафиксировать взрыв и изучить образцы, выходящие из его зоны.

Спустя два часа с высоты 10 500 метров в пределах ядерного полигона Сухой Нос бомба была сброшена - с парашютом. Парашютная система позволила экипажу самолета отдалиться на относительно безопасное расстояние - при свободном падении бомбы их шансы на выживание были бы всего 1%. Чтобы у двух самолетов были хоть какие-то шансы уцелеть (тогда их оценивали на уровне 50%), "Царь-бомбу" сбросили с гигантским парашютом весом почти в 1 тонну.

Взрыв произошел в 11:32 по московскую времени - на высоте 4 километра над целью, что значительно уменьшило радиационное излучение. К тому моменту бомбардировщики находятся на расстоянии около 50 километров - у них неплохие шансы выжить.

Ослепительная вспышка. Всего за несколько секунд диаметр поднимающегося столба пыли достигает 10 километров. Уже через 40 секунд после взрыва огненный купол увеличился на 30 километров. Затем начинает формироваться гриб - высотой 60-65 километров, диаметром 90 километров.

Самолету Ту-95В повезло - он уцелел. Взрывная волна от бомбы опустила гигантский бомбардировщик примерно на 1 тысячу метров, прежде чем пилот вернул себе управление.

В поселке Северный, в 55 километрах от нулевой отметки взрыва, полностью разрушены все дома. Разрушения зарегистрированы в радиусе сотен километров - обрушенные дома, упавшие крыши, разбитые окна и сломанные двери. Из-за электромагнитного излучения примерно на 50 минут пропала радиосвязь.

Спустя несколько часов ученые на борту специально оборудованного вертолета Ми-4 приземлились в районе экспериментального поля. Даже в самом центре площадки отмечается незначительный уровень радиации. Некоторые члены команды надевают защитные костюмы и направляются ближе к центру полигона - вокруг десятки километров выжженной земли без снега.

Мир в шоке!

АН602 выделила невероятное количество энергии - такой взрыв не мог оставаться в секрете. Испытание шокировало руководителей всех стран. Университеты и обсерватории во Франции, Великобритании, Японии, США и других частях мира зарегистрировали сейсмические движения, вызванные взрывом. Во многих столицах мира прошли демонстрации против нового изобретения.

Копия водородной бомбы АН - 602 "Царь-бомба". Архивное фото Источник изображения: © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Белый дом отреагировал быстро - президент Кеннеди заявил, что "нынешний ядерный арсенал США превосходит по количеству и качеству арсенал любой другой страны. У Соединенных Штатов достаточно военной мощи, чтобы уничтожить любую страну, развязывающую термоядерную войну".

Советские разработчики и руководители прекрасно понимали, что бомба не будет использоваться в войне. Она была создана в научных и пропагандистских целях, но с ее помощью был достигнут ядерный паритет с США.

В результате длительных переговоров в августе 1963 года в Москве представители США, Советского Союза и Великобритании подписали договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.

Рассекреченные кадры

По случаю 75-летия создания атомной отрасли в России в прошлом году "Росатом" рассекретил видео с запуском бомбы и последовавшим взрывом. В 30-минутном документальном фильме показаны все этапы эксперимента, в том числе транспортировка 26-тонной бомбы поездом и измерение радиоактивности после взрыва.

Диктор вспоминает, что бомба "Иван" была детищем советского генерального секретаря Никиты Хрущева и получила разрешение на испытания в особенно "морозный" период в отношениях Востока и Запада. Крупнейшим ядерным устройством, взорванным США, была 15-мегатонная бомба Castle Bravo, сброшенная на атолл Бикини в Тихом океане 1 марта 1954 года. Однако из-за ошибок в расчетах конструкторов (взрыв оказался мощнее, чем предполагалось) испытание обернулось аварией.

"Ядерное оружие остается предметом пристального внимания российских вооруженных сил; большинство российских боевых самолетов способны переносить ядерные бомбы. Хотя их характеристики остаются строго засекреченными, эквивалентные им учебные бомбы дают некоторое представление о том, как они выглядят. Этот документальный фильм о холодной войне - отрезвляющее напоминание о невероятной разрушительной силе ядерного оружия", - резюмирует диктор в фильме "Росатома".

Комментарии читателей:

дедо инженер

Андрей Сахаров предложил использовать реакцию Джекила-Хайда, а когда от нее отказались, написал письмо в ЦК КПСС, призывая реализовать ее. А затем, страшно обидевшись на то, что его недооценили, он эмигрировал и стал "великим борцом" с плохим СССР и его ядерной программой.

кунчо

А представляете, если это изобретение сбросят на город-миллионник? Как мы только можем заниматься суицидом!

УЖАС

Русские - психопаты! Вместе с китайцами они уничтожат мир!

въиф

Человечеству не нужны инопланетяне или космическая катастрофа - оно само себя уничтожит такими "гениальными достижениями".

Наблюдател

Безумие, охватившее СССР в гонке ядерных вооружений, возникло из-за безумия, ранее охватившего Соединенные Штаты; его единственной целью было стереть Советский Союз с карты мира. И сегодня в доктрине США говорится об упреждающем ядерном ударе. После 1945 года лишь несколько стран позволяли себе публично угрожать другим ядерным ударом: США - трижды, Франция и Великобритания - по одному разу. США занимают первое место в мире по количеству инцидентов, связанных с транспортировкой и испытаниями ядерного оружия. Они чуть не взорвали часть своей страны. США также признали и самое крупное зарегистрированное радиоактивное заражение, к счастью, без жертв. Это радиоактивное загрязнение в несколько раз масштабнее, чем от Чернобыля и Фукусимы. Оно произошло в середине прошлого века в штате Нью-Мексико - прорвало дамбу крупнейшего в мире хранилища радиоактивных отходов, полученных после переработки/обогащения урана и подобных руд для американской ядерной программы. В результате этого инцидента десятки тысяч тонн сжиженных радиоактивных отходов были сброшены в реку, заразив все по течению реки вплоть до океана. И по сей день эта территория штата Нью-Мексико закрыта и считается опасной как для людей, так и для животных.

Стамболов

Глупости! Как это США могли первые начать войну? В свое время 6 человек из КПСС решили вторгнуться в Афганистан, чтобы "помочь" "братскому" правительству. Такое возможно только в тоталитарных государствах! Навальный должен немедленно стать президентом России и ввести ее в семью свободных и демократических народов ЕС и НАТО!

Даньо

А если бы ее сбросили на ковбоев, сейчас бы не было всяких COVID-глупостей.

Мдаа

Кого пугают этими фотографиями - уже даже не сверхстраны создали ядерное оружие. 12-15 стран способны нанести ядерный удар, никакого ядерного паритета давно нет!

И какъв е изводът?

А вывод? Есть ядерное оружие - все тебя уважают, договариваются с тобой, считаются… Просираешь все, что сделал, и предлагаешь себя каждому встречному - понятно, кто ты: "полноправный член ЕС" Республика Болгария. Наполеон хорошо сказал: "Кто не кормит свою армию, будет кормить чужую".