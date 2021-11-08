Мегатонный аргумент: как СССР выгнал Англию и Францию из Египта

65 лет назад на Синайском полуострове произошла быстрая и странная война. Великобритания, Израиль и Франция напали на Египет, чтобы вернуть контроль над Суэцким каналом. Несмотря на быстрый разгром египетской армии, через три дня агрессия прекратилась и войска покинули захваченные плацдармы. Это в игру вступил Советский Союз, предъявивший мегатонные аргументы. Подключились и США - в Суэцком кризисе Москва и Вашингтон оказались союзниками. Редкий и удивительный случай.

Суэцкий гамбит

Целью нападения на Египет был контроль над Суэцким каналом: высокодоходным предприятием и стратегическим морским маршрутом. Изначально построенный в 1869 году канал был франко-египетским. В 1875 году Англия выкупила египетскую долю и контролировала канал 81 год, до его национализации.

26 июля 1956 года молодой лидер Абдель Насер в пламенной речи напомнил о 120 тысяч египтян, погибших на строительстве канала, и объявил его национальным достоянием. Прежним владельцам были выплачены их доли, но не британцам, ни французам такой вариант не понравился.

- Это был тяжелый удар по интересам стран Запада, которые активно использовали канал для перевозки грузов с Востока на Запад и с Запада на Восток. Особенно мощным потоком транспортировались нефть и нефтепродукты, тот товар, без которого западные державы, в том числе и США, не могли прожить и дня, - писал в книге "Личность и власть" экс-глава КГБ Владимир Крючков.

Операция "Мушкетер"

Великобритания и Франция начали тайные переговоры, позже к ним присоединился Израиль, которому Египет запретил судоходство по каналу. Переговоры закончились встречей израильского премьера, главы британского МИДа и министра обороны Франции в Севре, где был составлен план действий. Напасть на Египет должен был Израиль, после чего Англия и Франция под предлогом разделения враждующих сторон займут зону Суэцкого канала. Операцию назвали "Мушкетер". Хотя соглашение было секретным, Бен-Гурион настоял, чтобы его записали на бумаге и скрепили подписями.

Война за морской канал началась в воздухе. В ночь на 28 октября израильский истребитель сбил самолет с руководством египетского генштаба. За следующие несколько дней палубная авиация Великобритании и Франции сожгла ВВС Египта на аэродромах, израильские танки заняли Синайский полуостров. 5 ноября британский и французский десанты высадился в Порт-Саиде, взяв под контроль город и часть Суэцкого канала.

Мегатонный аргумент

Сервские заговорщики рассчитывали, что Советский Союз, занятый кризисом в Венгрии, не будет вмешиваться. Но Никита Хрущев не мог спокойно смотреть, как матерые колониалисты рвут на части молодое демократическое государство (и перспективного покупателя советского оружия). Москва пригрозила Лондону и Парижу термоядерными ударами.

- Было разослано пояснение товарищам англичанам и французам, как говорят, с такими кругами, где было показано, сколько надо мегатонн ядерных зарядов положить на Англию, чтобы ее не было, и сколько на Францию, - рассказал ТАСС конструктор-ракетчик Герберт Ефремов.

Против нападения на Египет выступили и США. В Вашингтоне сочли, что европейские союзники проявили чрезмерную самостоятельность и отвлеклись от прямых обязанностей по раздуванию венгерского кризиса. 6 ноября было заключено перемирие, к декабрю Англия и Франция вывели свои войска, в марте отступил и Израиль - под угрозой американских санкций.

Победителей в этой странной войне оказалось больше, чем побежденных. СССР защитил Египет и на десятилетия стал его военно-политическим партнером. Израиль продемонстрировал боеспособность своей армии и характер в отношениях с соседями. Авторитет Египта, выстоявшего в схватке с европейскими державами, в арабском мире значительно вырос. Для Европы Суэцкий кризис означал завершение эпохи колониальных империй. Великобританий окончательно перестала быть сверхдержавой, премьер-министр Энтони Иден ушел в отставку.

Антон Валагин