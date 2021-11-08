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Минобороны испытало новые средства защиты от ракет средней и малой дальности

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Источник изображения: vpk-news.ru

На последних учениях на полигоне Капустин Яр были протестированы улучшенные боеприпасы для зенитной системы С-300В4.

Сами средства ПВО также были доработаны для перехвата баллистических ракет и гиперзвуковых блоков. Испытания новой техники и боеприпасов прошли успешно. Эксперты отмечают, что оборона критически важных объектов с воздуха стала особенно актуальна после прекращения действия Договора РСМД.

Ситуация может измениться не в пользу России - США и страны НАТО получили юридическую возможность размещать такие системы вооружений на наших границах.

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, на полигоне в Капустином Яру прошли испытания специально доработанных зенитных ракет для системы ПВО С-300В4. Они предназначены для поражения ракет малой и средней дальности, а также гиперзвуковых блоков на больших дистанциях. 

Улучшенные боеприпасы смогут гарантированно сбивать аэробаллистические цели. Например, высокоманевренные боевые блоки, установленные на ракетах. Они могут изменить траекторию полета при приближении к объекту атаки, что затрудняет их поражение.

Источники также отметили, что появление доработанных ракет потребовало провести незначительную модернизацию самой системы С-300В4. По их словам, результаты тестовых пусков признаны успешными — техника на маневрах отработала без сбоев, ракеты поразили все цели.

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