"Роскосмос" планирует завершить модернизацию тренажеров на МКС к 2025 году

Затраты на модернизацию превысят 2 млрд рублей

Москва. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Госкорпорация "Роскосмос" планирует провести модернизацию тренажеров для подготовки космонавтов на Международной космической станции (МКС) за 2 млрд рублей, следует из материалов портала госзакупок.

Как отмечается в контракте, госкорпорация выделила 2,1 млрд рублей на создание, модернизацию и обеспечение работоспособности технических средств подготовки космонавтов (ТСПК). Работы должны быть выполнены до 10 ноября 2025 года.

Согласно документу, планируется создание ТСПК и их систем по российскому сегменту МКС, транспортному пилотируемому кораблю "Союз", а также по перспективным космическим аппаратам.

Действующие договоренности предусматривают работу на МКС до 2024 года. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработали свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.

Сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции. При этом отмечалось, что Россия может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США.

4 августа исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что Россия продолжит работать с международными партнерами на МКС после 2024 года.

"Идет обсуждение, что целесообразно продлить полет после 2024 года. У нас было много дебатов, как будет развиваться космонавтика на низкой околоземной орбите. Но сейчас становится очевидно, что после 2024 года мы будем продолжать работать вместе, в том числе на МКС", - сказал Крикалев в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

31 июля в "Роскосмосе" сообщили, что завершение эксплуатации МКС запланировано на 2028 год. К этому моменту должна заработать независимая российская орбитальная станция.

23 августа Рогозин сообщил "Интерфаксу", что по итогам разработки эскизного проекта станции будет принято решение о ее конфигурации. Так Россия может использовать в качестве основы существующий сегмент МКС или строить станцию с нуля.