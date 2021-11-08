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Российская газета

Командир атомной подлодки США лишился должности за столкновение с горой

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Источник изображения: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Adam K. Thomas

В конце дня 4 ноября со ссылкой на первых лиц в командовании ВМС США пришло два сообщения о причинах ЧП с американской атомной подлодкой USS Connecticut в Южно-Китайском море и о том, кто и какую ответственность понес за произошедшее.

Подтвердилась высказанная нами по горячим следам гипотеза, что таинственным НПО - "неопознанным подводным объектом", с которым не разминулась злополучная субмарина, оказалась возвышенность на морском дне - банка, риф, подводная гора, как бы это ни называли. Такие инциденты в истории подводного плавания бывали и не раз.

Особенность нынешнего случая в том, что с горой столкнулся экипаж современной многоцелевой атомной подлодки, которая оснащена всем необходимым, чтобы такого не происходило. USS Connecticut - подводный охотник, для которого главное - видеть и слышать все, что вокруг. А уж рядом с собой и прямо по курсу - тем более. Но по какой-то причине не увидели и допустили опасное столкновение.

Первые результаты расследования суровы. Как сообщает ТАСС, командир USS Connecticut Кэмерон Альджилани и старшие офицеры освобождены от занимаемых должностей в связи с утратой доверия. По мнению командующего Седьмым флотом США вице-адмирал Карла Томаса, чьи слова приводятся в сообщении, инцидента можно было избежать в случае "осмотрительного принятия решений" и "следования требуемым процедурам".

Ранее со ссылкой на министра Военно-морских сил США Карлоса дель Торо сообщалось, что расследование ЧП продолжается. И до его официального завершения, министр не стал делать прогнозов, кто и как может быть наказан. "Если нужно будет привлечь кого-то к ответственности, они будут привлечены", - в самой общей форме дал понять глава ВМС.

А пострадавшая субмарина остается пока на базе в Гуаме. После оценки всех повреждений она, предположительно, будет отправлена для ремонта на одну из баз Тихоокеанского побережья США.

Напомним, что атомная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом, находясь в подводном положении, во второй половине дня 2 октября в международных водах Индо-Тихоокеанского региона. Травмы различной тяжести получили 11 членов экипажа. Спустя десять дней китайский аналитический центр SCSPI опубликовал сообщение о том, что место аварии находилось к востоку от Парасельских островов - примерно в 150 милях от острова Линкольн (китайское название - Дундао).

По данным китайских аналитиков, субмарина перед инцидентом могла отрабатывать условный перехват подводных лодок КНР на маршруте перехода авианосной ударной группы ВМС США во главе с авианосцем Carl Vinson.


Александр Емельяненков

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Китай
США
Проекты
Nimitz
Авианосец
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