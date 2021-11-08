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Известия.ru

В США отстранили трех офицеров столкнувшейся с подводной горой подлодки

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Thiep Nguyen

Трех офицеров американской атомной подводной лодки USS Connecticut (SSN 22), которая столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море, в четверг, 4 ноября, после завершения расследования сняли с должностей в связи с утратой доверия. Об этом сообщает USNI News со ссылкой на заявление американского флота.

Отмечается, что командующий Седьмым флотом США вице-адмирал Карл Томас полагает, что инцидента можно было избежать в случае «осмотрительного принятия решений» и «следования требуемым процедурам». В числе лишившихся должностей и капитан субмарины Кэмерон Альджилани.

В настоящий момент подлодка остается на базе в Гуаме для оценки повреждений, позднее она направится в Бремертон (штат Вашингтон) для ремонта.


Ранее, 1 ноября, официальный представитель Седьмого флота Хейли Симс сообщила, что объектом, с которым столкнулась атомная подводная лодка военно-морских сил США USS Connecticut в Южно-Китайском море, оказалась подводная гора. Результаты расследования были переданы Карлу Томасу.

2 октября атомная подлодка USS Connecticut — одна из трех лодок класса Seawolf — столкнулась с неким подводным объектом в международных водах Южно-Китайского моря. В результате столкновения атомной подлодки пострадали 11 моряков. Они получили травмы легкой и средней тяжести. У USS Connecticut от удара были сильно повреждены балластные цистерны, ядерный реактор и двигательная установка американской субмарины в результате удара не пострадали.

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