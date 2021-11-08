Госдеп одобрил продажу ракет на 650 миллионов долларов Саудовской Аравии

Госдеп США одобрил возможную продажу ракет на сумму 650 миллионов долларов Саудовской Аравии. Об этом сообщил Пентагон, передает РИА Новости.

Отмечается, что саудовской стороне могут продать 280 усовершенствованных ракет средней дальности «воздух-воздух», около 600 рельсовых пусковых баз и сопутствующее оборудование.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил, что если власти США не решат проблему с продажей истребителей F-35 и F-16 Анкаре, она обратит внимание на альтернативные варианты, например, покупку истребителей Су-35 и Су-57 у России. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что стороны обсудили вопрос с приобретением Анкарой воздушных судов.

Марина Совина