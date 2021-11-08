Хотели "Армату" по-польски, а приходится закупать поддержанные "Абрамсы"

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В второй половине 90-х годов в Польше прорабатывали проекты танков нового поколения, одна из версий, получившая, предварительное обозначение ПТ-97, имела некоторые сходства с Т-14 "Армата".

У этой боевой машины была необитаемая башня со 125-мм орудием с автоматизированной системой заряжания, а также спаренный пулемет. Создавая ее, поляки ориентировались на появлявшуюся открытую информацию о создававшихся западных и советских боевых машинах.

Судя по размещенным в сети рисункам, "девяносто седьмой" должен был в окончательной версии иметь семикатковое шасси. 1090 - сильный дизельный двигатель и трансмиссия располагались в передней части корпуса. За ними находилось обитаемое отделение на двух человек: механика-водителя и наводчика-оператора, который одновременно являлся и командиром. Боекомплект пушки располагался в корме и насчитывал всего сорок снарядов.

Как и в других польских разработках, все изыскания в этом направлении были прекращены. Польша стала закупать поддержанные танки, вначале "Леопарды-2", а сейчас американские "Абрамсы".

Иллюстрация: twitter.com/DRatka1