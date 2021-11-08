Менеджер проекта SIRIUS-2021 заявил, что участники могут выйти из него в любой момент

Самый главный вопрос, который стоит в рамках 240-суточного изоляционного эксперимента на первом месте, - это безопасность экипажа, отметил Марк Белаковский

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Участники 240-суточного изоляционного эксперимента SIRIUS могут в любой момент выйти из него без объяснения причины. Об этом рассказал ТАСС главный менеджер проекта Марк Белаковский.

Изоляционный эксперимент SIRIUS-2021, который моделирует экспедицию на Луну, стартовал в Москве на базе Института медико-биологических проблем РАН 4 ноября.

"Наш институт имеет многолетний опыт проведения наземных экспериментов с участием испытателей-добровольцев. Самый главный вопрос, который всегда стоит на первом месте, - это безопасность экипажа, физическая и психическая. У нас есть один очень важный принцип, что в любом эксперименте любой испытатель может на любой стадии выйти из эксперимента без объяснения причины", - сказал он, добавив, что пока таких прецедентов не было.

Экипажу, в который вошли трое россиян, два представителя США и один представитель ОАЭ, за 240 суток в изоляции предстоит "добраться" до Луны, "облететь" ее для поиска места посадки, "высадиться" на поверхность и вернуться. Специально для эксперимента подготовлены скафандры со шлемом с элементами виртуальной реальности, в которых экипаж будет выходить на "поверхность" Луны. Предполагается, что исследователи произведут забор проб грунта и будут управлять моделью лунного ровера. Экипаж будет находиться в автономном наземном комплексе и общаться только с центром управления экспериментом по аудиосвязи. С близкими и родственниками связь будет доступна через электронную почту.

Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе) проводится совместно Институтом медико-биологических проблем РАН и Программой исследований человека НАСА (Human Research Program) при участии космических агентств России, Германии и Канады, а также специалистов из России, США, Германии, Франции, Италии и других стран.

Проект SIRIUS предусматривает целую серию изоляционных экспериментов. Первый состоялся в ноябре 2017 года, тогда экипаж провел в изоляции 17 суток. Четыре месяца длилась изоляция в 2018-2019 годах. Также до 2028 года планируется провести три годовых эксперимента.