Войти
ТАСС

Менеджер проекта SIRIUS-2021 заявил, что участники могут выйти из него в любой момент

222
0
0
Наземный исследовательский комплекс SIRIUS на базе Института медико-биологических проблем РАН в Москве
Наземный исследовательский комплекс SIRIUS на базе Института медико-биологических проблем РАН в Москве.
Источник изображения: © Антон Кузнецов/ТАСС

Самый главный вопрос, который стоит в рамках 240-суточного изоляционного эксперимента на первом месте, - это безопасность экипажа, отметил Марк Белаковский

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Участники 240-суточного изоляционного эксперимента SIRIUS могут в любой момент выйти из него без объяснения причины. Об этом рассказал ТАСС главный менеджер проекта Марк Белаковский.

Изоляционный эксперимент SIRIUS-2021, который моделирует экспедицию на Луну, стартовал в Москве на базе Института медико-биологических проблем РАН 4 ноября.

"Наш институт имеет многолетний опыт проведения наземных экспериментов с участием испытателей-добровольцев. Самый главный вопрос, который всегда стоит на первом месте, - это безопасность экипажа, физическая и психическая. У нас есть один очень важный принцип, что в любом эксперименте любой испытатель может на любой стадии выйти из эксперимента без объяснения причины", - сказал он, добавив, что пока таких прецедентов не было.

Экипажу, в который вошли трое россиян, два представителя США и один представитель ОАЭ, за 240 суток в изоляции предстоит "добраться" до Луны, "облететь" ее для поиска места посадки, "высадиться" на поверхность и вернуться. Специально для эксперимента подготовлены скафандры со шлемом с элементами виртуальной реальности, в которых экипаж будет выходить на "поверхность" Луны. Предполагается, что исследователи произведут забор проб грунта и будут управлять моделью лунного ровера. Экипаж будет находиться в автономном наземном комплексе и общаться только с центром управления экспериментом по аудиосвязи. С близкими и родственниками связь будет доступна через электронную почту.

Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе) проводится совместно Институтом медико-биологических проблем РАН и Программой исследований человека НАСА (Human Research Program) при участии космических агентств России, Германии и Канады, а также специалистов из России, США, Германии, Франции, Италии и других стран.

Проект SIRIUS предусматривает целую серию изоляционных экспериментов. Первый состоялся в ноябре 2017 года, тогда экипаж провел в изоляции 17 суток. Четыре месяца длилась изоляция в 2018-2019 годах. Также до 2028 года планируется провести три годовых эксперимента.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Италия
Канада
ОАЭ
Россия
США
Франция
Компании
NASA
Проекты
Луна
Медицина
Похожие новости
05.11.2021
Экипаж SIRIUS-2021 проведет более 70 экспериментов в ходе миссии
05.11.2021
Экипаж из шести человек вошел в испытательный комплекс SIRIUS-2021
02.11.2021
Определен состав экипажа международного изоляционного эксперимента SIRIUS
28.02.2020
ИМБП РАН: до полетов человека на Марс – не меньше десяти лет
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.11 05:36
  • 1068
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.11 05:34
  • 81
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 08.11 05:31
  • 723
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 08.11 05:09
  • 42
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 08.11 04:58
  • 131
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 08.11 00:10
  • 198
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 07.11 18:08
  • 10
Директор ЦРУ приехал в Россию с загадочной миссией
  • 07.11 05:56
  • 72
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 07.11 05:42
  • 61
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 07.11 05:39
  • 31
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 07.11 00:17
  • 7
Создан бронежилет, который можно мгновенно снять в критической ситуации
  • 06.11 23:19
  • 25
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 06.11 22:28
  • 1
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 06.11 18:38
  • 9
Инженеры показали двигатель внутреннего сгорания из будущего
  • 06.11 18:28
  • 2
Трофейный Т-64БВ на Донбассе, как и танк Т-90, обзавелся "красными глазами"