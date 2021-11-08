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На ближайшее время запланированы совместные российско-белорусские учения

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Источник изображения: vpk-news.ru

Учение «Нерушимое братство – 2021» будет проведено в два этапа, а активная фаза запланирована на 11-12 ноября.

«Военнослужащие примут участие в совместном учении «Нерушимое братство – 2021», которое пройдет на полигоне Казанского танкового Краснознаменного училища», - уточнили в Министерстве обороны.

В Минске считают, что учения станут отличной возможностью для укрепления взаимопонимания и сотрудничества между миротворческими контингентами, обмена опытом и выработки у личного состава высоких боевых качеств при выполнении совместных задач.

В ходе совместных маневров будут отработаны вопросы повышения практических умений и навыков командиров всех степеней в работе по подготовке миротворческой операции и управлении воинскими частями и подразделениями коллективных миротворческих сил ОДКБ в ходе выполнения миротворческих задач.

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