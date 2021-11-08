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Интерфакс-АВН

Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские военные разведчики качественно решают поставленные перед ними задачи по защите национальных интересов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"За долгую историю отечественная военная разведка прошла нелегкий путь, постоянно сталкиваясь с серьезными угрозами и вызовами, но неизменно с успехом справлялась с ответственными задачами - защитой национальных интересов и укреплением обороноспособности государства", - говорится в приказе главы военного ведомства в связи с Днём военного разведчика. Он отмечается в Вооружённых силах РФ 5 ноября.

По оценке министра обороны, "благодаря высокому мастерству и всесторонней подготовке, отваге и беззаветной преданности Родине военные разведчики даже в самых сложных и опасных условиях действуют бесстрашно, решительно, профессионально".

Шойгу отметил, что на современном этапе личный состав военной разведки достойно продолжает традиции предшественников, вносит неоценимый вклад в обеспечение безопасности страны.

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Россия
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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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