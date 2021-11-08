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Интерфакс-АВН

Пусковое окно эксперимента NASA по перенаправлению астероида DART начнётся 23 ноября

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Источник изображения: Фото: Joe Skipper / Reuters

Вашингтон. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Стартовое окно эксперимента Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) DART по перенаправлению астероида "Диформос" начнётся 23 ноября, сообщила в ходе пресс-конференции NASA инженер лаборатории прикладной физики имени Джона Хопкинса Елена Адамс.

"Через 20 дней мы запустим эксперимент (DART - "ИФ") на ракете Falcon-9. Вы могли слышать 23-е или 24-е как даты запуска, на самом деле мы планируем запуск на 23-го числа по тихоокеанскому времени в 22:20 (24 ноября 8:20 мск), если запуск произойдёт в первый день пускового окна, или же 24-го в 1:20 по восточному времени (25 ноября 8:20 мск), большинство возможностей запуска намечены на ночное время", - сообщила Адамс.

"Окно других возможных дат для запуска достаточно долгое для межпланетного запуска - с 24 ноября до 15 февраля. Мы можем запустить (эксперимент - "ИФ") в любую дату этого периода", - добавила она.

Адамс отметила, что миссия продлится около 10 месяцев, за время которых специалисты лаборатории проведут множество тестов, используя телескоп DRACO, а также проверят ряд демонстрационных технологий для NASA. Она подчеркнула, что в ходе полёта будет проверена разработанная для NASA система поиска и самонаведения аппарата SMART Nav, которая начнёт работать за час до сближения с астероидом. Он перейдёт с наблюдения за большим астероидом "Дидимосом" на меньший "Диформос", после чего возьмёт курс на столкновение.

По плану эксперимент DART отправится со стартовой площадки на авиабазе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии на ракете-носителе Falcon-9 компании SpaceX и достигнет астероида "Дидимос" в сентябре 2022 года, когда тот будет находиться в 11 млн км от Земли, после чего врежется в его естественный спутник меньший астероид - "Диформос".

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Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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