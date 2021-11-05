Войти
Интерфакс-АВН

Лидеры РФ и Белоруссии утвердили обновленную военную доктрину

600
0
0
Учения ВС России и Белоруссии
Учения ВС России и Белоруссии.
Источник изображения: vpk-news.ru

Севастополь. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Обновленная военная доктрина и Концепция миграционной политики Союзного государства утверждены на заседании Высшего Госсовета России и Белоруссии.

Документы были утверждены президентами РФ Владимиром Путиным и Белоруссии Александром Лукашенко.

Эти документы входят в основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы.

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев, говоря об этих документах, отметил, что их принятие "обусловлено изменением военно-политической обстановки в регионе, возникновением новых угроз и вызовов для России и Белоруссии, беспрецедентным давлением на наши страны".

"Новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики, своевременно адаптировать задачи министерств обороны с учетом происходящих в регионе изменений в военно-политической обстановке", - сказал Мезенцев.

Он подчеркнул, что достигнут высокий уровень взаимодействия в сфере обороны между Россией и Белоруссией, а это свидетельствует о том, что границы Союзного государства надежно защищены.

Говоря о концепции миграционной политики Союзного государства, он отметил, что документ определит направление деятельности министерств внутренних дел, органов безопасности, пограничных служб, внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий, обусловленных возрастанием миграционных потоков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
21.12.2020
Россия–США: грядут ли перемены?
16.03.2018
Аппетит НАТОвской «Анаконды» растет
10.02.2017
Как обращаться с реваншистской Россией (The National Interest, США)
28.08.2015
Итоги второго дня работы авиасалона МАКС-2015
19.12.2007
Угроза или аргумент?
03.07.2007
Уго Чавес купит подлодки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.11 10:44
  • 109
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 05.11 10:28
  • 8
Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией
  • 05.11 09:50
  • 136
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 05.11 09:45
  • 1064
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.11 08:43
  • 56
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 05.11 01:26
  • 1
Источник: новейший пистолет Лебедева первым в МВД получит спецназ "Гром"
  • 04.11 19:15
  • 1
«Прометей» – он же «Триумфатор»
  • 04.11 17:55
  • 18
США приступили к блокаде России
  • 04.11 17:40
  • 27
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 04.11 17:37
  • 3
В США предрекли покупку «гениальной» Россией авианосца у Китая
  • 04.11 17:33
  • 4
В США предложили вооружить гражданские самолеты ракетами
  • 04.11 17:06
  • 2
В Пентагоне заявили о формировании триполярной системы в мире
  • 04.11 15:09
  • 77
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 04.11 13:13
  • 2
Суд по поводу инцидента со сбитым Су-30М2
  • 04.11 13:10
  • 1
Актуален ли "москитный флот" в XXI веке