Лидеры РФ и Белоруссии утвердили обновленную военную доктрину

Севастополь. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Обновленная военная доктрина и Концепция миграционной политики Союзного государства утверждены на заседании Высшего Госсовета России и Белоруссии.

Документы были утверждены президентами РФ Владимиром Путиным и Белоруссии Александром Лукашенко.

Эти документы входят в основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы.

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев, говоря об этих документах, отметил, что их принятие "обусловлено изменением военно-политической обстановки в регионе, возникновением новых угроз и вызовов для России и Белоруссии, беспрецедентным давлением на наши страны".

"Новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики, своевременно адаптировать задачи министерств обороны с учетом происходящих в регионе изменений в военно-политической обстановке", - сказал Мезенцев.

Он подчеркнул, что достигнут высокий уровень взаимодействия в сфере обороны между Россией и Белоруссией, а это свидетельствует о том, что границы Союзного государства надежно защищены.

Говоря о концепции миграционной политики Союзного государства, он отметил, что документ определит направление деятельности министерств внутренних дел, органов безопасности, пограничных служб, внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий, обусловленных возрастанием миграционных потоков.