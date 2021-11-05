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Известия.ru

Лукашенко заявил о планах Белоруссии и РФ усилить региональную группировку войск

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Региональная группировка войск Союзного государства будет усилена. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 ноября на заседании Высшего госсовета Союзного государства в ходе общения с президентом России Владимиром Путиным.


«Как показали последние события, региональная группировка войск союза является надежным щитом безопасности не только для наших стран, но и для всего постсоветского пространства», — цитирует белорусского лидера БелТА.

По словам Лукашенко, он и российский лидер не скрывают намерений усиливать в будущем эту группировку.

2 октября президент Белоруссии заявил, что в случае внешней агрессии республика превратится в «единую военную базу Белоруссии и России». По его словам, Минск давно является форпостом Союзного государства. В случае конфликта «​​​​вся западная часть Вооруженных сил России будет поддерживать» республику.

В июне министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что в ближайшее время планируется завершить создание совместных с Россией центров подготовки сил и войск.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт.

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