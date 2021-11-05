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Астронавты НАСА съели первый урожай выращенного на МКС перца

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Источник изображения: Фото: @Astro_Megan

Астронавты НАСА впервые в истории вырастили и съели перец чили на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила американка Кэтрин МакАртур в своем аккаунте в Twitter.

«После сбора урожая мы попробовали красный и зеленый перец чили», — уточнила она и сообщила, что экипаж устроил пятничную вечеринку, приготовив космический тако.

Семена острого переца посадили летом в рамках эксперимента по выращиванию растений в условиях микрогравитации. Исследователи хотели выяснить, какие продукты можно выращивать в космосе.

В сентябре 2009 года астронавты шаттла «Дискавери» засняли на видео процесс приготовления космического буррито. В условиях микрогравитации это мероприятие отнимает немало времени и требует от исполнителя хороших технических навыков.


Евгения Куликова

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