Астронавты НАСА съели первый урожай выращенного на МКС перца

Астронавты НАСА впервые в истории вырастили и съели перец чили на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила американка Кэтрин МакАртур в своем аккаунте в Twitter.

«После сбора урожая мы попробовали красный и зеленый перец чили», — уточнила она и сообщила, что экипаж устроил пятничную вечеринку, приготовив космический тако.

Семена острого переца посадили летом в рамках эксперимента по выращиванию растений в условиях микрогравитации. Исследователи хотели выяснить, какие продукты можно выращивать в космосе.

В сентябре 2009 года астронавты шаттла «Дискавери» засняли на видео процесс приготовления космического буррито. В условиях микрогравитации это мероприятие отнимает немало времени и требует от исполнителя хороших технических навыков.

Евгения Куликова