Представитель ESA считает эксперимент SIRIUS-21 частью подготовки полета европейского астронавта на Луну

Москва. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Участие в научной работе эксперимента SIRIUS-21 позволит Европейскому космическому агентству (ESA) подготовить своего астронавта к полету на Луну, сообщил "Интерфаксу" глава представительства ESA в России Рене Пишель.

"Для нас важна сама научная составляющая и международный характер эксперимента. Также для нас это шаг отправить нашего астронавта на Луну", - сказал Пишель.

Ранее в четверг в Москве на площадке Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН стартовал международный эксперимент SIRIUS-21 по имитации полета космонавтов на Луну.

В эксперименте принимают участие шесть человек: трое из России, двое из США и один из ОАЭ. По замыслу эксперимента они "долетят" до Луны, "совершат посадку", "задержатся на окололунной орбите", "примут" транспортный корабль и дистанционными методами "построят" базу, а потом "вернутся" домой. Экипаж проведет в изоляции 240 суток.

В рамках проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) на базе Наземного экспериментального комплекса ИМБП РАН моделируются космические полеты.

Задача проекта - обеспечение возможности освоения космоса за пределами низкой околоземной орбиты, что позволит снизить риски для здоровья и работоспособности человека благодаря целевой программе фундаментальных, прикладных и операционных исследований.