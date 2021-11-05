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Интерфакс-АВН

Представитель ESA считает эксперимент SIRIUS-21 частью подготовки полета европейского астронавта на Луну

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Участник программы SIRIUS-18/19 Рейнхолд Повилаитис
Участник программы SIRIUS-18/19 Рейнхолд Повилаитис.
Источник изображения: Фото: пресс-служба ГНЦ РФ – ИМБП РАН

Москва. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Участие в научной работе эксперимента SIRIUS-21 позволит Европейскому космическому агентству (ESA) подготовить своего астронавта к полету на Луну, сообщил "Интерфаксу" глава представительства ESA в России Рене Пишель.

"Для нас важна сама научная составляющая и международный характер эксперимента. Также для нас это шаг отправить нашего астронавта на Луну", - сказал Пишель.

Ранее в четверг в Москве на площадке Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН стартовал международный эксперимент SIRIUS-21 по имитации полета космонавтов на Луну.

В эксперименте принимают участие шесть человек: трое из России, двое из США и один из ОАЭ. По замыслу эксперимента они "долетят" до Луны, "совершат посадку", "задержатся на окололунной орбите", "примут" транспортный корабль и дистанционными методами "построят" базу, а потом "вернутся" домой. Экипаж проведет в изоляции 240 суток.

В рамках проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) на базе Наземного экспериментального комплекса ИМБП РАН моделируются космические полеты.

Задача проекта - обеспечение возможности освоения космоса за пределами низкой околоземной орбиты, что позволит снизить риски для здоровья и работоспособности человека благодаря целевой программе фундаментальных, прикладных и операционных исследований.

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