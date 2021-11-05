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WarSpot

Китай ускорил производство ядерных боеголовок

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Китай продолжает развивать свою программу по созданию ядерного оружия. Вчера, 3 ноября, портал cbsnews.com сообщил о том, что в новом отчёте Минобороны США указывается, что к 2030 году КНР сможет располагать тысячей единиц ядерного оружия.

Эти данные существенно превосходят предыдущие оценки Минобороны США. Так, прошлогодний отчёт содержал прогноз двукратного роста — с 200 до 400 боеголовок к 2030 году.

Китайский ракетный комплекс DF-41, способный нести ядерную боеголовку

Источник изображения: dailymail.co.uk

«Китай может разработать более 700 ядерных боеголовок к 2027 году и, вероятно, намеревается произвести более 1000 боеголовок к 2030 году, превысив темпы и размеры, которые Министерство обороны прогнозировало на 2020 год», — говорится в ежегодном отчёте министерства Конгрессу.

Согласно отчёту за 2021 год, Китай начал строительство как минимум трёх шахтных полей с сотнями пусковых установок, с которых могут быть выпущены межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками.

По данным SIPRI, в январе 2019 года в мире насчитывалось 13 865 ядерных боеголовок. При этом 3750 ядерных боезарядов находятся в оперативном развёртывании, а ещё 2000 — в состоянии повышенной боевой готовности. Больше всего ядерных боеголовок у России и США.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
DF-41
Компании
СИПРИ
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
ЯО
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