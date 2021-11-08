Американский военный историк, полковник вооружённых сил США в отставке Дэвид Гланц представил доклад о советских истоках операции "Буря в пустыне".

29 октября 2021 года в Москве состоялась четвёртая ежегодная конференция "Огарковские чтения", организатором которой выступает Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ). Партнеры мероприятия - ГК "Ростех", АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", АО "Объединенная судостроительная корпорация" и ПАО "Промсвязьбанк". Представляем вашему вниманию доклад американского военного историка Дэвид Гланца на тему "Советские истоки операции "Буря в пустыне".

Другие доклады и выступления участников конференции "Огарковские чтения - 2021" будут доступны на YouTube-канале ЦАСТ по ссылке.