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Советские истоки операции «Буря в пустыне»

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Американский военный историк, полковник вооружённых сил США в отставке Дэвид Гланц представил доклад о советских истоках операции "Буря в пустыне"
Американский военный историк, полковник вооружённых сил США в отставке Дэвид Гланц представил доклад о советских истоках операции "Буря в пустыне".
Источник изображения: ЦАСТ / Наталия Губернаторова

29 октября 2021 года в Москве состоялась четвёртая ежегодная конференция "Огарковские чтения", организатором которой выступает Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ). Партнеры мероприятия - ГК "Ростех", АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", АО "Объединенная судостроительная корпорация" и ПАО "Промсвязьбанк". Представляем вашему вниманию доклад американского военного историка Дэвид Гланца на тему "Советские истоки операции "Буря в пустыне".

Другие доклады и выступления участников конференции "Огарковские чтения - 2021" будут доступны на YouTube-канале ЦАСТ по ссылке.

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Страны
Россия
США
Компании
ОДК УК
ОСК
Ростех
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