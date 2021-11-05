Ветеран НАТО: альянс готовится наносить ядерные удары по России

Американские истребители на аэродроме в Швеции во время учений войск НАТО в Балтийском регионе.

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу заявил, что НАТО готовится наносить ядерные удары по России. Об этом он написал в статье для 19Fortyfive.

На учениях Steadfast Noon 21 в октябре силы альянса "сбрасывали" водородные бомбы американского производства B61 на театр боевых действий. В пресс-релизе организация заявила, что это рутинные маневры, не связанные с текущими мировыми событиями. Однако, по мнению эксперта, эти учения могли быть направлены против России.

Он напомнил, что в прошлом году руководство НАТО указало на необходимость надежного и единого ядерного альянса из-за "ухудшения условий безопасности и неопределенности в Европе". Как считают лидеры военного блока, такое объединение помогло бы справиться с любыми непредвиденными обстоятельствами на континенте.

"Хотя Россия не упоминается в декларации, она является предполагаемым адресатом этого заявления", — отметил Атламазоглу.

Несмотря на то, что со времен уничтожения Хиросимы и Нагасаки ядерные бомбы не применялись, такие учения, как Steadfast Noon чрезвычайно важны в случае большой войны с применением такого оружия, пишет обозреватель. Благодаря тренировкам пилоты, экипажи и обслуживающий персонал будут заранее точно знать, что делать, если начнется ядерный конфликт, подытожил военный.