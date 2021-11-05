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ТАСС

Корабль "Прогресс МС-17" заберет с МКС больше тонны мусора

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Стыковка «Союз МС-17»
Стыковка «Союз МС-17».
Источник изображения: Роскосмос

По словам космонавта Петра Дуброва, одним из удаляемых агрегатов является стыковочный механизм многоцелевого лабораторного модуля, который при стыковке первым коснулся МКС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Более тонны отработавшего оборудования и бытовых отходов будет на борту грузового корабля "Прогресс МС-17", который 25 ноября будет отстыкован от МКС перед затоплением. Об этом сообщил космонавт Роскосмоса Петр Дубров в четверг.

"Параллельно с разгрузкой пришедшего грузового корабля "Прогресс МС-18" мы занимаемся подготовкой к расстыковке предыдущего "Прогресс МС-17". С собой он заберет больше тонны различного отработавшего оборудования и бытовых отходов", - написал Дубров на своей странице в Instagram.

По словам космонавта, одним из удаляемых агрегатов является стыковочный механизм многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", который при стыковке МЛМ первым коснулся МКС.

"Пусть единственный раз, но он с блеском выполнил свою работу! Аналогичные агрегаты установлены и на пилотируемых "Союзах", и на "Прогрессах", и на готовящемся к старту узловом модуле "Причал" тоже будет стоять такой механизм", - пояснил Дубров.

"Прогресс МС-17" был запущен с космодрома Байконур в конце июня. Изначально он был пристыкован к малому исследовательскому модулю "Поиск". В октябре он был "перепаркован" на МЛМ "Наука". Он должен окончательно покинуть МКС и сойти с орбиты непосредственно перед стыковкой транспортного корабля-модуля "Прогресс М-УМ" с узловым модулем.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса, расстыковка корабля со станцией запланирована на 14:18 мск 25 ноября.

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Роскосмос
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Байконур
МКС
Прогресс ТГК
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