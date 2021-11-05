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ТАСС

Талисманом SIRIUS-2021 стала эмблема с именами всех 12 претендентов в экипаж

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SIRIUS-2021
SIRIUS-2021.
Источник изображения: avatars.mds.yandex.net

Изоляционный эксперимент SIRIUS-2021 стартует 4 ноября в Москве на базе Института медико-биологических проблем РАН

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Эмблема с флагами стран участниц эксперимента SIRIUS-2021, а также именами всех 12 претендентов в члены экипажа, станет талисманом участников проекта. Об этом сообщил в четверг журналистам командир экипажа Олег Блинов.

Он отметил, что за время подготовки к эксперименту 12 членов основного и дублирующего экипажей стали настоящей семьей. Поэтому талисманом миссии было решено выбрать эмблему, объединяющую их всех.

"На эмблеме изображено фото звезды Сириус, Луны и космических перчаток. Также изображены флаги всех стран членов экипажа и имена 12 претендентов", - сказал Блинов.

В свою очередь представитель США Уильям Браун отметил, что его талисманом на время 240-суточной изоляции станет кепка с флагами вех стран, где он побывал.

Изоляционный эксперимент SIRIUS-2021 стартует 4 ноября в Москве на базе Института медико-биологических проблем РАН.

Об эксперименте

Добровольцам-испытателям в течение 240 суток предстоит "добраться" до Луны, "облететь" ее для поиска места посадки, "высадиться" на поверхность Луны и вернуться обратно. Специально для эксперимента подготовлены скафандры со шлемом с элементами виртуальной реальности, в которых экипаж будет выходить на "поверхность" Луны. Предполагается, что исследователи произведут забор проб грунта и будут управлять моделью лунного ровера. Экипаж будет находиться в автономном наземном комплексе и общаться только с центром управления экспериментом по аудиосвязи. С близкими и родственниками связь будет доступна через электронную почту.

Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе) проводится совместно Институтом медико-биологических проблем РАН и Программой исследований человека NASA (Human Research Program) при участии космических агентств России, Германии и Канады, а также специалистов из России, США, Германии, Франции, Италии и других стран.

Проект SIRIUS предусматривает целую серию изоляционных экспериментов. Первый состоялся в ноябре 2017 года, тогда экипаж провел в изоляции 17 суток. Четыре месяца длилась изоляция в 2018-2019 годах. Также до 2028 года планируется провести три эксперимента продолжительностью в год.

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