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WarSpot

Американский флот заказал новую версию ракет Tomahawk

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Источник изображения: warspot.ru

ВМС США расширяют семейство ракет Tomahawk. Вчера, 3 ноября, портал navalnews.com сообщил о том, что командование американского флота заключило контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на мелкосерийное производство ракет Maritime Strike Tomahawk Block Va.

Tomahawk Block Va — дальнейшее развитие крылатых ракет пятого поколения. От базовой версии Block V новый Tomahawk будет отличаться увеличенными возможностями поражения мобильных надводных целей. Также в дальнейшем планируется производство Tomahawk Block Vb с расширенными возможностями поражения наземных целей.

Пуск ракеты Tomahawk Block V с эсминца USS Chafee

Источник изображения: navalnews.com

Ракеты Tomahawk были приняты на вооружение американской армии в 1983 году и неоднократно модифицировались. Помимо корабельной версии, существуют «Томагавки» подводного, наземного и воздушного базирования, которые могут нести боеголовки различных типов. Стоимость одной ракеты составляет порядка $1,5 млн. Известно, что за время службы ракеты Tomahawk использовались в боевых целях 2300 раз. Планируется, что «Томагавки» будут оставаться на вооружении американской армии как минимум до 2040 года.

Разработка ракет Tomahawk модификации Block IV ранее была приостановлена из-за высокой стоимости программы, более того, сообщалось о её закрытии. Однако позже стало известно, что новое поколение «Томагавков» создано и успешно протестировано. Главное отличие модификации Block IV от предыдущих разработок заключается в возможности отслеживать перемещение цели в режиме реального времени и сменить цель уже после пуска ракеты. Ракеты Tomahawk модификации Block IV также отличаются от предшественников более экономичным двигателем, что позволило увеличить дальность полёта до 1850 км. В прошлом году стало известно, что Минобороны заказало модернизацию всех выпущенных ракет модификации Block IV до версии Block V. Детальной информации о ракетах 5-го поколения нет, однако известно, что модификация Block V имеет улучшенную навигацию и связь.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
Raytheon
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