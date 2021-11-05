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ТАСС

Результаты эксперимента SIRIUS-2021 будут распространены на систему подготовки космонавтов

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Модуль "Наука" в Центре подготовки космонавтов в Звёздном городке
Модуль "Наука" в Центре подготовки космонавтов в Звёздном городке.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Эксперимент стартует 4 ноября в Москве

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Результаты, полученные в ходе изоляционного эксперимента SIRIUS-2021, который стартует в четверг, будут внедрены в систему подготовки космонавтов в ЦПК. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель начальника НИИ ЦПК им Ю. Гагарина по науке и развитию Владимир Дубинин.

"Эксперимент является специфическим. Наверное, все космонавты ЦПК не будут проходить такое испытание. По итогам этого эксперимента будут получены выводы, которые, естественно, будут распространяться на систему подготовки космонавтов", - сказал он.

Дубинин отметил большой размах эксперимента по 240-суточной изоляции: это уже укладывается в рамки не только моделирования полета на Луну, но и полета в дальний космос, к Марсу.

Международный изоляционный эксперимент SIRIUS-2021 стартует в четверг в Москве. Экипаж из шести человек (трое мужчин и три девушки) в рамках эксперимента отработают полет на Луну.

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Страны
Россия
Компании
ЦПК Гагарина
Проекты
Луна
Марс
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