Результаты эксперимента SIRIUS-2021 будут распространены на систему подготовки космонавтов

Эксперимент стартует 4 ноября в Москве

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Результаты, полученные в ходе изоляционного эксперимента SIRIUS-2021, который стартует в четверг, будут внедрены в систему подготовки космонавтов в ЦПК. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель начальника НИИ ЦПК им Ю. Гагарина по науке и развитию Владимир Дубинин.

"Эксперимент является специфическим. Наверное, все космонавты ЦПК не будут проходить такое испытание. По итогам этого эксперимента будут получены выводы, которые, естественно, будут распространяться на систему подготовки космонавтов", - сказал он.

Дубинин отметил большой размах эксперимента по 240-суточной изоляции: это уже укладывается в рамки не только моделирования полета на Луну, но и полета в дальний космос, к Марсу.

Международный изоляционный эксперимент SIRIUS-2021 стартует в четверг в Москве. Экипаж из шести человек (трое мужчин и три девушки) в рамках эксперимента отработают полет на Луну.