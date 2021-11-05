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Интерфакс-АВН

Минобороны заявило о слежении за кораблем Mount Whitney

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ВМФ
ВМФ.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Черноморский флот отслеживает действия американского корабля Mount Whitney в Черном море, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями штабного корабля "Маунт Уитни" ВМС США, зашедшего 4 ноября 2021 года в акваторию Черного моря", - заявили в НЦУО.

30 октября в Чёрное море вошел эсминец ВМС США USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk, сообщал 6-й оперативный флот США. По данным Национального центра управления обороной РФ, российские военные сразу начали за ним слежение.

Корабль USS Mount Whitney является флагманом 6-го оперативного флота. Он предназначен для управления и координации действий ВМС, располагает многочисленными приборами для ведения радиотехнической разведки, наблюдения за воздушной, надводной, подводной обстановкой в интересах боевых кораблей. Корабль может в реальном режиме времени передавать и принимать большие объемы данных в любую точку Земли через защищенные каналы связи. Все это позволяет американскому командованию получать наиболее своевременную разведывательную и оперативную поддержку, доступную во флоте США.

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Страны
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Проекты
ЧФ
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