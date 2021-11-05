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РИА Новости

Черноморский флот проконтролирует действия штабного корабля "Маунт Уитни" ВМС США

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Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney
Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney.
Источник изображения: © Фото : U.S. Navy MC2 Scott Barnes

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Черноморский флот следит за действиями штабного корабля "Маунт Уитни" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря, информирует Национальный центр управления обороной.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями штабного корабля "Маунт Уитни" ВМС США, зашедшего 4 ноября 2021 года в акваторию Черного моря", — говорится в сообщении.


Это флагманский корабль Шестого флота ВМС США. Ранее сообщалось, что американские моряки зайдут в акваторию для взаимодействия с союзниками по НАТО.

Mount Whitney — командный корабль типа Blue Ridge, который используют в качестве плавучего штаба. Вооружен несколькими 35-милиметровыми пушками, пулеметами и корабельным ЗРК малого радиуса действия.

Суда Шестого флота, как правило, проводят операции в Средиземном море и прилегающих водах Атлантики, однако их могут использовать и для других операций в Европе и Африке.

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