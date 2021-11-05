Черноморский флот проконтролирует действия штабного корабля "Маунт Уитни" ВМС США

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Черноморский флот следит за действиями штабного корабля "Маунт Уитни" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря, информирует Национальный центр управления обороной.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями штабного корабля "Маунт Уитни" ВМС США, зашедшего 4 ноября 2021 года в акваторию Черного моря", — говорится в сообщении.

.@USNavyEurope: Флагманский корабль USS Mount Whitney с военнослужащими 6-го флота ВМС США и @STRIKFORNATO на борту начал переход в северном направлении к Чёрному морю для выполнения операций с нашими союзниками по НАТО и партнёрами в регионе.#StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/Ftzjbe7LuD - США по-русски (@USApoRusski) November 2, 2021



Это флагманский корабль Шестого флота ВМС США. Ранее сообщалось, что американские моряки зайдут в акваторию для взаимодействия с союзниками по НАТО.

Mount Whitney — командный корабль типа Blue Ridge, который используют в качестве плавучего штаба. Вооружен несколькими 35-милиметровыми пушками, пулеметами и корабельным ЗРК малого радиуса действия.

Суда Шестого флота, как правило, проводят операции в Средиземном море и прилегающих водах Атлантики, однако их могут использовать и для других операций в Европе и Африке.