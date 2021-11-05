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Заслуженный летчик описал проблемы с самолетами Ан-12

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Источник изображения: Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Генерал-майор, заслуженный летчик-испытатель Магомед Толбоев описал проблемы с самолетами Ан-12, один из которых накануне разбился в Иркутской области. По словам эксперта, эти воздушные суда старые, в стране нет запчастей и заводов, где их могли бы ремонтировать. Об этом он заявил в беседе с URA.ru.

«Ему уже 60 лет. Они в Судане, Йемене падают. Их эксплуатируют беспощадно, не щадя летного экипажа. А они соглашаются, потому что платят хорошо. Самолет очень старый, запчастей нет, заводов для ремонта нет», — пояснил Толбоев. Он также добавил, что под сложные погодные условия Ан-12 не оборудованы.

По словам заслуженного пилота России Юрия Сытника, в управлении этим самолетом тоже есть сложности. Экипаж судна состоит из пяти человек, поэтому кроме пилотирования нужно еще и управлять экипажем. «Если кто-то допускает ошибку, происходит неточность в управлении, которое перерастает в аварию, а авария — в катастрофу», — подытожил он.

Самолет Ан-12 3 ноября упал в районе населенного пункта Пивовариха под Иркутском. Он осуществлял грузовой рейс по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск. В результате ЧП погибли все находившиеся на борту девять человек — граждане России, Белоруссии и Украины. Позже специалисты нашли на месте крушения черный ящик. По предварительной информации, причиной крушения Ан-12 в Иркутской области стал ледяной дождь.

Среди погибших оказались генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании «Заполярье».


Варвара Кошечкина

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Йемен
Россия
Судан
Украина
Продукция
Ан-12
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