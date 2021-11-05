«Циркон» заступит на службу в 2022 году

Гиперзвуковая ракета «Циркон» поступит на вооружение российского флота уже в следующем году. Вчера, 3 ноября, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

«Завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» морского базирования. В ходе тестирования она точно в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей. Со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота», — рассказал Путин.

Пуск ракеты «Циркон» Источник изображения: iz.ru

Создание ракет «Циркон» завершилось в 2016 году. Разработкой и производством ударного корабельного комплекса, вооружённого ракетами «Циркон», занимается военно-промышленная корпорация «НПО Машиностроения». Поскольку гиперзвуковые ракеты являются перспективной разработкой, информация о них засекречена.

По неподтверждённым данным, «Циркон» является гиперзвуковым вариантом сверхзвуковой крылатой ракеты «БраМос» — совместной российско-индийской разработки на базе ракеты П-800 «Оникс». Первая информация о появлении гиперзвуковых ракет на вооружении ВМФ РФ была обнародована ещё в октябре 2014 года.