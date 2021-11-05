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РИА Новости

Чемезов: летный час истребителя Checkmate стоит в семь раз дешевле американского F-35

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Презентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Стоимость летного часа перспективного российского истребителя пятого поколения Checkmate будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35, заявил в интервью французскому изданию Le Figaro гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

"Среди однодвигательных самолетов пятого поколения и машин предыдущих поколений сопоставимыми характеристиками может похвастаться только главный конкурент Checkmate – F-35. Однако, в отличие от последнего, наш самолет экономически выгоднее. Напомню, что стоимость летного часа Checkmate в 7 раз ниже, чем у F-35", — сказал он.

Его зарубежная премьера состоится на выставке Dubai Airshow 2021, которая пройдёт с 14 по 18 ноября. Впервые прототип Checkmate увидели на авиасалоне МАКС-2021.

Глава Ростеха назвал его основными преимуществами малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.

При его проектировке использовались наработки по истребителю Су-57. Внешне они также похожи, но Checkmate будет существенно легче за счет установки только одного двигателя. Самолет будет выполнен по технологии стелс, получит внутрефюзеляжные отсеки вооружения, новейшую авионику и возможность управлять малыми беспилотными аппаратами. Су-75 может развивать скорость до 1,9 тысячи километров в час, а его боевой радиус составляет три тысячи километров.

Собирать Checkmate будут на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ). Его первый полет запланирован на 2023 год, а серийное производство - на 2025-й.

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Страны
Россия
США
Франция
Продукция
Checkmate
F-35
ПАК ФА
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
АФАР
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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