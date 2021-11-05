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РИА Новости

Минобороны Белоруссии сообщило об отправке воинского контингента на учения в Татарстан

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Учения ОДКБ "Взаимодействие-2018"
Учения ОДКБ "Взаимодействие-2018".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 4 ноября/ Радио Sputnik. Контингент белорусских военнослужащих в четверг отбыл на учебные маневры в Татарстан, сообщает Минобороны Белоруссии.

Учения "Нерушимое братство-2021" коллективных миротворческих сил ОДКБ пройдут на полигоне Казанского танкового училища с 8 по 12 ноября.

В ходе маневров будет отрабатываться взаимодействие командиров всех звеньев, подразделений и соединений в рамках проведения условной миротворческой операции.

Активная фаза учений запланирована на 11 и 12 ноября.

Ранее радио Sputnik сообщило, как президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко оценили военные учения "Запад-2021".

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Страны
Белоруссия
Россия
Компании
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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