Минобороны Белоруссии сообщило об отправке воинского контингента на учения в Татарстан

МОСКВА, 4 ноября/ Радио Sputnik. Контингент белорусских военнослужащих в четверг отбыл на учебные маневры в Татарстан, сообщает Минобороны Белоруссии.

Учения "Нерушимое братство-2021" коллективных миротворческих сил ОДКБ пройдут на полигоне Казанского танкового училища с 8 по 12 ноября.

В ходе маневров будет отрабатываться взаимодействие командиров всех звеньев, подразделений и соединений в рамках проведения условной миротворческой операции.

Активная фаза учений запланирована на 11 и 12 ноября.

Ранее радио Sputnik сообщило, как президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко оценили военные учения "Запад-2021".