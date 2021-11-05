Google поможет Пентагону с интеллектом

Корпорация Google намерена возобновить работу с Пентагоном над его военной программой.

Компания предоставит Министерству обороны США свои технологии, пишет New York Times со ссылкой на свои источники.

NYT отмечает, что в 2018 году Google отказалась от проекта Пентагона после того, как сотрудники выступили против него. Сейчас же корпорация планирует возобновить сотрудничество с Минобороны США и разрабатывает новое предложение для ведомства.

В частности, Google может поучаствовать в военном проекте Joint Warfighter Cloud Capability. Взаимодействие Google и Пентагона направят на модернизацию технологий и развитие использования искусственного интеллекта в военной области. Возможный контракт заменит проект создания облачной инфраструктуры хранения данных JEDI, от которого отказался Пентагон и из-за которого судились компании Microsoft и Amazon.

В письменном заявлении Google подчеркивается, что корпорация привержена обслуживанию своих клиентов из государственного сектора, включая Минобороны США.

Lenta.ru пишет, что в 2018 году Google уличили в разработке искусственного интеллекта для армии США. Предполагалось, что компания создаст технологию под названием Maven, предназначенную для автоматического распознания транспортных средств и других объектов в кадре по 38 параметрам.