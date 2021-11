«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»

Почему бессмысленно изучать внешний вид истребителя шестого поколения США

Компания Northrop Grumman опубликовала видеоролик, где в числе прочего был показан внешний облик американского истребителя шестого поколения NGAD. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объясняет, почему облик перспективной боевой машины теперь не главное.

Видеоролик был выложен на официальном YouTube-канале Northrop Grumman. Показан ангар, где выставлены различные летательные аппараты производства корпорации. Часть из них уже стоит на оснащении Военно-воздушных сил США. Это, к примеру, тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye и стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk.

Особый интерес вызвала боевая машина, расположенная в ангаре на переднем плане с левой стороны. Наблюдатели отметили, что она похожа на истребитель шестого поколения - NGAD (Next Generation Air Dominance, «Воздушное превосходство нового поколения»).

Сотрудница корпорации, комментировавшая видеоролик, сказала: «Чем мы занимаемся в Northrop Grumman? Мы делаем невозможное возможным».

Об истребителе шестого поколения известно очень мало. Northrop Grumman и Военно-воздушные силы США в обстановке полной секретности спроектировали, построили и уже подняли в воздух по крайней мере один его прототип. При этом разработка перспективной боевой машины ведется в рамках программы по развертыванию целого семейства связанных систем для ведения боевых действий в воздушном пространстве, которые могут включать кроме истребителя также системы слежения, космические аппараты, беспилотники и сетевые платформы в киберпространстве.

«Мы стремимся к самым сложным системам, которые когда-либо создавались. Фактически мы продемонстрировали нечто действительно волшебное», - заявил в интервью порталу Defense News помощник по закупкам министра Военно-воздушных сил США Уилл Ропер.

Он отметил, что при создании системы «часто не используются физические прототипы деталей, а вся физика просчитывается с помощью цифровой инженерии».

Один из немногих открытых документов по тематике NGAD - Краткий справочный отчет ВВС для Конгресса США 2020 года (Summary of the Air Force Background Report for the US Congress 2020). Среди большого количества общих слов в отчете говорится, что в проекте ведутся исследования по пяти направлениям: новые двигатели, сетецентрические технологии (то есть постоянный обмен информацией), искусственный интеллект, кибероружие и оружие направленной энергии. Уточнений, что все это значит, в отчете не приводится.

При этом NGAD - очень дорогая программа. По данным Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies, CSIS), только в 2020 году на нее было потрачено около миллиарда долларов.

«NGAD это больше не самолет. Истребитель только часть системы. Будущая война в воздухе будет представлять собой совместное использование передовых сетей и взаимосвязанных семейств разного рода аппаратов», - цитирует 19FortyFive научного сотрудника Центра оборонных и внешнеполитических исследований Городского университета Нью-Йорка Рика Уормолда.

Таким образом, программа NGAD вряд ли завершится появлением нового истребителя, как это многие себе представляют. Это не какой-то отделено взятый «суперистребитель».

По большому счету, самолет в перспективных разработках США перестает быть системообразующим элементом. Его роль будет сводится к тому, чтобы быть частью «сверхбольших систем вооружения», где главная роль отводится системам обнаружения, навигации, управления, связи, средствам поражения.

Более того, в отдельных публикациях в американской прессе утверждается, что роль человека-пилота в системе NGAD будет минимальной - большую часть функций будет выполнять искусственный интеллект. «Возможно, что пилот вообще будет не нужен. Его функция сведется к тому, чтобы включать и выключать систему. После такого «включения» все решения о боевом или другом примени, о взаимодействии элементов NGAD будет принимать компьютер. Это действительно похоже на фантастику», - продолжил Рик Уормолд.

Поэтому чрезмерно зацикливаться на внешнем виде демонстратора, показанного в видеоролике Northrop Grumman, делать покадровое изучение и с жаром рассуждать о том, где у него расположен, например, воздухозаборник, как поступали авиационные эксперты десять-пятнадцать лет назад, не стоит.

Дело больше не в этих деталях.

