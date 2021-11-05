Появилось видео противостояния ВМС США и Ирана в Оманском заливе

Конфликт между Корпусом стражей исламской революции и ВМС США показали на видео.

В Сети опубликовали видео недавнего инцидента в Оманском заливе между силами КСИР и ВМС США. Противостояние было снято в том числе с иранских дронов.

На кадрах видно, как бойцы КСИР на вертолете Bell 412 высаживаются на танкер Sothys, идущий под флагом Вьетнама. Также к судну подошли несколько небольших лодок, включая судно-катамаран "Шахид Назери". На место происшествия прибыли и эсминцы класса Arleigh Burke The Sullivans (DDG-68) и Michael P. Murphy (DDG-112) ВМС США, а также катер быстрого реагирования класса Sentinel. Появляется в ролике и вертолет MH-60R Seahawk, который был запущен с борта The Sullivans или Michael P. Murphy.

Видео, снятое сверху, позволяет увидеть, что иранские суда практически вплотную подходят к эсминцу. А военнослужащие КСИР наводят палубные пулеметы на американский корабль.

Напомним, как утверждает Иран, происшествие было вызвано попыткой США захватить нефтяной танкер. Американская сторона утверждает, что строго следовала нормам морского международного права.

Олег Корякин (Казань)