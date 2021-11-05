Войти
Российская газета

Появилось видео противостояния ВМС США и Ирана в Оманском заливе

615
0
0

Конфликт между Корпусом стражей исламской революции и ВМС США показали на видео.

В Сети опубликовали видео недавнего инцидента в Оманском заливе между силами КСИР и ВМС США. Противостояние было снято в том числе с иранских дронов.

На кадрах видно, как бойцы КСИР на вертолете Bell 412 высаживаются на танкер Sothys, идущий под флагом Вьетнама. Также к судну подошли несколько небольших лодок, включая судно-катамаран "Шахид Назери". На место происшествия прибыли и эсминцы класса Arleigh Burke The Sullivans (DDG-68) и Michael P. Murphy (DDG-112) ВМС США, а также катер быстрого реагирования класса Sentinel. Появляется в ролике и вертолет MH-60R Seahawk, который был запущен с борта The Sullivans или Michael P. Murphy.

Видео, снятое сверху, позволяет увидеть, что иранские суда практически вплотную подходят к эсминцу. А военнослужащие КСИР наводят палубные пулеметы на американский корабль.

Напомним, как утверждает Иран, происшествие было вызвано попыткой США захватить нефтяной танкер. Американская сторона утверждает, что строго следовала нормам морского международного права.


Олег Корякин (Казань)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Иран
Оман
США
Продукция
Arleigh Burke
Bell-412
SH-60
Проекты
Sentinel
Похожие новости
30.11.2020
Голубь мира против козла отпущения
23.09.2019
США разместили эсминец с системой ПРО на севере Персидского залива для защиты Саудовской Аравии
18.06.2019
Иран под ударом: США готовы применить военную силу
24.05.2019
Группировка ВМС США вблизи Ирана располагает минимум 300 крылатыми ракетами "Томагавк"
26.09.2012
Субмарины для ВМС и… наркоторговцев
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.11 10:44
  • 109
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 05.11 10:28
  • 8
Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией
  • 05.11 09:50
  • 136
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 05.11 09:45
  • 1064
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.11 08:43
  • 56
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 05.11 01:26
  • 1
Источник: новейший пистолет Лебедева первым в МВД получит спецназ "Гром"
  • 04.11 19:15
  • 1
«Прометей» – он же «Триумфатор»
  • 04.11 17:55
  • 18
США приступили к блокаде России
  • 04.11 17:40
  • 27
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 04.11 17:37
  • 3
В США предрекли покупку «гениальной» Россией авианосца у Китая
  • 04.11 17:33
  • 4
В США предложили вооружить гражданские самолеты ракетами
  • 04.11 17:06
  • 2
В Пентагоне заявили о формировании триполярной системы в мире
  • 04.11 15:09
  • 77
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 04.11 13:13
  • 2
Суд по поводу инцидента со сбитым Су-30М2
  • 04.11 13:10
  • 1
Актуален ли "москитный флот" в XXI веке