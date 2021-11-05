Путин о перспективах технологического развития и оснащения Вооружённых Сил России

В Сочи Президент Российской Федерации Владимир Путин с 1 по 3 ноября 2021 года провел серию встреч с руководящим составом Министерства обороны Российской Федерации и предприятий оборонно-промышленного комплекса в рамках совещаний, посвящённых технологическому развитию и оснащению Вооружённых Сил Российской Федерации. Пресс-служба Президента Российской Федерации опубликовала небезынтересные краткие выдержки из вступительных выступлений В. Путина.

Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с руководящим составом Министерства обороны Российской Федерации и предприятий оборонно-промышленного комплекса, посвящённом технологическому развитию и оснащению Вооружённых Сил Российской Федерации. Сочи, 03.11.2021 (с) Пресс-служба Президента Российской Федерации

Тема первого совещания [1 ноября] - вопросы развития Воздушно-космических сил и Военно-Морского Флота России.

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Мы начинаем очередную серию совещаний, посвящённых технологическому развитию и оснащению Вооружённых Сил.

Состав участников у нас традиционный - это руководство Министерства обороны, ведущих организаций ОПК, и такой формат, как уже мы с вами неоднократно констатировали, позволяет на регулярной основе всесторонне анализировать состояние обороноспособности России и, если требуется, своевременно корректировать, обновлять планы по модернизации армии и флота, по совершенствованию работы предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Сегодня прежде всего рассмотрим комплекс вопросов, связанных с укреплением Воздушно-космических сил. Это одна из самых мощных, высокотехнологичных и манёвренных составляющих современной Российской армии. От их боеготовности, технической оснащённости напрямую зависит надёжная защита России от воздушно-космического нападения, поддержание стратегического паритета.

А мы с вами знаем, и знаем это хорошо, что некоторые наши зарубежные коллеги не оставляют попыток "сломать" этот паритет, в том числе с помощью развёртывания элементов глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от наших границ. Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом, адекватно ситуации на это реагировать.

В связи с этим отмечу, что за последние годы возможности российских Вооружённых Сил в сфере воздушно-космической обороны заметно возросли. Так, чётко и эффективно действует система предупреждения о ракетном нападении. Оба её компонента - орбитальная группировка спутников и наземные РЛС [радиолокационные станции] - гарантированно выявляют пуски баллистических ракет, своевременно определяют их параметры и оповещают центры боевого управления войск.

В рамках госпрограммы вооружения за последние четыре года поставлено 25 зенитных ракетных комплексов С-400 и свыше 70 современных истребителей, модернизировано более 20 комплексов С-300 и 90 летательных аппаратов. В результате существенно повысилась эффективность прикрытия важнейших [объектов] военной и промышленной инфраструктуры.

Нам нужно и дальше совершенствовать систему воздушно-космической обороны. Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками. Этого требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая интенсивность полётов авиации НАТО вблизи России, появление в акватории Балтийского и Чёрного морей кораблей Альянса с управляемым ракетным оружием. Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашёл в Чёрное море - можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны. Есть и планы, известные всем, США по размещению ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и угрозу.

Поэтому в соответствии с ранее принятыми решениями в ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец или первые серийные образцы новейшей зенитной ракетной системы С-500. В целом же существующие темпы перевооружения войск ПВО - ПРО позволят на рубеже 2025-2027 годов довести здесь долю современного оружия и техники не менее чем до 80 процентов.

При этом особое внимание следует уделять развитию централизованной системы управления воздушно-космической обороной, интеграции в единое информационное пространство подсистем разведки и предупреждения воздушно-космического нападения, развёртыванию перспективных космических средств. Обновлённая система ВКО должна обнаруживать на больших дальностях гиперзвуковые и баллистические цели всех типов, а затем быть способной уничтожать их на всей траектории полёта.

Кроме того, предприятиям ОПК необходимо нарастить темпы разработки современного вооружения для воздушно-космической обороны, в сжатые сроки наладить их серийное производство с использованием отечественной элементной базы. Я хотел бы сегодня услышать подробные доклады о том, как продвигается работа по всем этим направлениям, какие есть проблемы и что мы должны скорректировать в ближайшее время, чтобы безусловно выполнять все наши планы.

Ещё одна крайне важная задача - это оснащение современной техникой и вооружением Военно-Морского Флота России.

За последние четыре года в состав ВМФ вошли 49 новых кораблей и боевых катеров, девять береговых ракетных комплексов, десять летательных аппаратов. Последовательно выполняется программа модернизации флота. В целом к 2027 году уровень его оснащённости современными образцами вооружения должен превысить 70 процентов.

Завершается создание корабельных ударных группировок, действующих в ближней морской зоне. Решения, принятые в том числе в ходе сочинских совещаний, позволили перейти к наращиванию строительства кораблей дальней морской и океанской зон. Сейчас их строится и модернизируется более 30, в том числе нового класса - универсальные десантные корабли.

Работа по обновлению флота имеет для России принципиальное, стратегическое, государственное значение, потому регулярно мы с вами участвуем в закладке новых кораблей - надводных, подводных, так будем делать и дальше.

Добавлю, что корабли и суда Военно-Морского Флота постоянно участвуют в дальних морских походах, решают учебно-боевые задачи и обеспечивают демонстрацию флага в значимых для России океанских и морских зонах, тогда как, напомню, в 2000-х годах, в начале 2000-х, такие походы были эпизодическими, если не сказать единичными.

Повторю, необходимо активно продолжать курс на техническое переоснащение флота. На какие принципиальные моменты хотел бы здесь обратить ваше внимание.

Первое. При строительстве новых кораблей следует активнее внедрять перспективные технологии, агрегаты, материалы - это, собственно, и так понятно, тем не менее скажу об этом. Это позволит улучшить тактико-технические характеристики кораблей и подводных лодок, а также даст возможность применять новые виды вооружения.

Второе. Учитывая наращивание состава военно-морских сил иностранных государств за счёт поставок современных атомных подводных лодок, авианесущих и ударных кораблей, беспилотных кораблей, нам нужно более высокими темпами развивать морскую авиацию, прежде всего за счёт оснащения ВМФ перспективными летательными аппаратами и авиационными средствами поражения, масштабной модернизации имеющихся систем. Хотел бы сегодня услышать также, что предпринимается для решения этой задачи.

Основная тема второго совещания [2 ноября] - оснащение Вооружённых Сил беспилотными авиационными комплексами.

В.Путин: Мы продолжаем с вами работу и сегодня поговорим о развитии беспилотной авиации.

Мы очень хорошо знаем, как она себя зарекомендовала в вооружённых конфликтах последних лет, насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии, - атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов. Мы научились отражать эти атаки и делаем это достаточно эффективно.

Сейчас на вооружении у нас находится свыше двух тысяч беспилотных летательных аппаратов. Нужно и дальше над ними работать, работать так же напряжённо, как это было в последнее время, имея в виду в том числе и применение искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки и, конечно, имея в виду тот опыт, который мы сами имеем при применении этих летательных аппаратов, анализ того, что мы наблюдаем вокруг нас.

Тема заключительного совещания [3 ноября] - оснащение Вооружённых Сил системами, основанными на новых физических принципах.

В.Путин: Мы проводим сегодня завершающее совещание по вопросам укрепления и совершенствования Вооружённых Сил. И сегодня обсудим, как идёт оснащение армии и флота системами, основанными на новых физических принципах.

Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий, серьёзно, в разы повысило возможности Вооружённых Сил, на многие годы, даже десятилетия обеспечило высокий уровень военной безопасности России, помогло укрепить и стратегический паритет.

Сегодня разработка и серийное производство такого эффективного, высокотехнологичного, инновационного оружия - одно из ключевых направлений развития Вооружённых Сил. Безусловно, это требует времени, дополнительных усилий, финансов, потому что за каждым из образцов - долгий, кропотливый труд тысяч наших учёных, инженеров, программистов и других специалистов.

Не раз отмечал, что благодаря российскому оборонно-промышленному комплексу, нашей фундаментальной и прикладной науке сделан очень серьёзный задел в этом направлении. Проводимые испытания убедительно подтвердили уникальные характеристики лазерных установок "Пересвет", гиперзвуковых комплексов "Авангард" и "Кинжал".

Добавлю, что завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" морского базирования. В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей. Уже со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-Морского Флота России.

Сейчас особенно важно развивать и внедрять технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, робототехнических комплексов, которые будут способны эффективно противодействовать потенциальным военным угрозам. А значит, ещё больше будут укреплять безопасность нашей страны.

Подчеркну принципиальный момент. Первостепенное значение при создании этих и других перспективных видов и образцов вооружения имеет применение технологий искусственного интеллекта - мы с вами уже в ходе совещаний об этом говорили, - которые должны обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия.

Такие технологии должны активнее применяться и в системах управления войсками и вооружением, в средствах связи и передачи данных, а также в высокоточных ракетных комплексах.

Не менее важно внедрение технологий искусственного интеллекта при создании перспективной робототехники с повышенной степенью автономности, в обеспечении управления беспилотниками, а также глубоководными аппаратами.

Все эти приоритеты и задачи должны быть в полной мере отражены в новой Государственной программе вооружения до 2033 года. Разработка документов единой системы исходных данных для её формирования в Министерстве обороны уже идёт. Ключевая, базовая задача здесь - чтобы перспективные образцы вооружения и техники, которые будут выпускаться и поставляться в войска в рамках её реализации, обеспечивали надёжную защиту России от потенциальных угроз.