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Военно-промышленный курьер

Глава ЦРУ продолжает встречу с силовиками Российской Федерации

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Источник изображения: vpk-news.ru

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин принял в Москве главу ЦРУ США Уильяма Бернса.

С американцами обсуждались взаимодействие в борьбе с терроризмом, сообщили в СВР.

«Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Нарышкин по инициативе американской стороны принял директора ЦРУ США Бернса», - говорится в сообщении, распространённом пресс-бюро СВР.

«В центре внимания находились вопросы межведомственного взаимодействия в контексте российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом», - отмечается в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Нарышкин Сергей
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