Глава ЦРУ продолжает встречу с силовиками Российской Федерации

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин принял в Москве главу ЦРУ США Уильяма Бернса.

С американцами обсуждались взаимодействие в борьбе с терроризмом, сообщили в СВР.

«Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Нарышкин по инициативе американской стороны принял директора ЦРУ США Бернса», - говорится в сообщении, распространённом пресс-бюро СВР.

«В центре внимания находились вопросы межведомственного взаимодействия в контексте российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом», - отмечается в сообщении.