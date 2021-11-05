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Военно-промышленный курьер

Генсек НАТО считает, что Прибалтика может спать спокойно

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия в настоящее время не угрожает странам Балтии, полагает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Несмотря на значительный рост агрессивности России, в настоящее время прямой военной угрозы для стран Балтии нет», - заявил Столтенберг Эстонскому телевидению.

Тем не менее, по его словам, поведение России вызывает серьезное беспокойство и требует пристального внимания. 

«Мы наблюдаем растущее присутствие России и значительную концентрацию российских сил в балтийском регионе. На это НАТО отвечает растущим присутствием в регионе, одновременно наращивая участие в охране воздушного пространства, на суше и на море. Мы усилили и готовность войск, чтобы оперативно реагировать, если это будет необходимо», - сказала Столтенберг.

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Страны
Россия
Эстония
Проекты
NATO
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