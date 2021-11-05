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РИА Новости

Минобороны России: "Белые каски" готовят провокацию и хотят обвинить сирийские власти в "ударах"

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Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб.
Источник изображения: © Фото : SANA

МОСКВА, 3 ноября/ Радио Sputnik. Неправительственная организация "Белые каски" готовит постановочные съемки в неподконтрольной сирийским властям провинции Идлиб, заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить. Об этом сообщает РИА Новости.

"Поступили сведения о подготовке членами псевдогуманитарной организации "Белые каски" провокации с целью обвинения правительственных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам и мирному населению", – сказал он на брифинге в среду.

Участников съемок отбирают в населенных пунктах Кафер-Кермин и Сармада, добавил контр-адмирал. По его словам, освещать провокацию могут англоязычные СМИ, которые прибывают на территорию Идлибской зоны деэскалации.

Движение "Белые каски" называет себя гуманитарной организацией, но его активисты были замечены в связях с действующими в Сирии международными террористами.

Кроме того, организация неоднократно распространяла постановочные кадры якобы с применением химоружия в арабской республике. В Сети опубликованы ролики, на которых участники движения объясняют "пострадавшим", что говорить журналистам и как имитировать поведение при "химатаках".

Официальная Москва возлагала на "Белые каски" ответственность за подобные провокации, которые позволили бы странам Запада обвинить легитимные сирийские власти в использовании запрещенного оружия и нанести удары по правительственным войскам.

В начале октября радио Sputnik сообщило, что боевики готовят инсценировку "химатаки" в Сирии.

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