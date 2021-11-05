Минобороны России: "Белые каски" готовят провокацию и хотят обвинить сирийские власти в "ударах"

МОСКВА, 3 ноября/ Радио Sputnik. Неправительственная организация "Белые каски" готовит постановочные съемки в неподконтрольной сирийским властям провинции Идлиб, заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить. Об этом сообщает РИА Новости.
Участников съемок отбирают в населенных пунктах Кафер-Кермин и Сармада, добавил контр-адмирал. По его словам, освещать провокацию могут англоязычные СМИ, которые прибывают на территорию Идлибской зоны деэскалации.
Движение "Белые каски" называет себя гуманитарной организацией, но его активисты были замечены в связях с действующими в Сирии международными террористами.
Кроме того, организация неоднократно распространяла постановочные кадры якобы с применением химоружия в арабской республике. В Сети опубликованы ролики, на которых участники движения объясняют "пострадавшим", что говорить журналистам и как имитировать поведение при "химатаках".
Официальная Москва возлагала на "Белые каски" ответственность за подобные провокации, которые позволили бы странам Запада обвинить легитимные сирийские власти в использовании запрещенного оружия и нанести удары по правительственным войскам.
В начале октября радио Sputnik сообщило, что боевики готовят инсценировку "химатаки" в Сирии.