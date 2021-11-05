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РИА Новости

"Неожиданно и жестко". Военный эксперт о "Цирконах" морского базирования

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Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Предстоящее оснащение ВМФ России ракетами "Циркон" станет мощным фактором сдерживания любого потенциального противника, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik военный политолог Александр Перенджиев.

Испытания подтвердили уникальные характеристики лазерной установки "Пересвет", а также комплексов "Кинжал" и "Авангард", заявил Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

"Добавлю, что завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" морского базирования. В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей", – отметил президент.

Он сообщил, что со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота.

В эфире радио Sputnik военный политолог, член экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев отметил, что "Цирконы" способны обеспечить надежную защиту российских рубежей.

"Это связано с тем, что морское базирование гиперзвуковых ракет "Циркон" позволяет наносить удар с любой акватории, прежде всего океанической. Мы обеспечиваем таким образом надежную защиту в первую очередь наших арктических рубежей, а также любых других наших морских рубежей. В целом Россия утверждает себя как глобальная военно-морская держава", – считает Александр Перенджиев.

Ракеты "Циркон" станут мощным средством сдерживания любого потенциального противника, уверен он.

"Можно говорить, что если кто-то попытается нам угрожать, мы можем ответить неожиданно и жестко. Эта ракета самим своим существованием позволяет нам воздействовать на любых оппонентов, побуждая их вести себя мирно", – полагает военный политолог.
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Страны
Россия
Продукция
Кинжал ЗРК
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
ГЗЛА
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